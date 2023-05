Maluma se compró un lujoso Ferrari y compartió un video del emocionante momento

Maluma se ha convertido en uno de los cantantes urbanos más importantes a nivel mundial, no solo por su impacto en la industria musical o grandes colaboraciones, como la realizada con Madonna , sino que tiene presencia en reconocidos eventos internacionales y se codea con las más valiosas celebridades, por lo cual su carrera, que sigue en ascenso, ha sido una muestra del éxito al que se puede llegar siendo una persona constante y trabajadora.

No obstante, esto no ha hecho que el artista deje de ser ese "niño de Medellín", pues en ningún momento se ha olvidado de donde viene, convirtiéndose en uno de los mayores embajadores de su ciudad.

Te puede interesar: Maluma es premiado por su labor social con niños y jóvenes de bajos recursos

Otro de los factores que ha caracterizado a Maluma es su impacto social, pues a través de las redes sociales ha compartido algunas de las acciones que tiene hacia la comunidad, tal y como la historia de Bastian , un niño de 14 años que sufría de cáncer y a quien le regaló una casa antes de su conmovedor fallecimiento.

A su vez, a pesar de que el cantante posee fama y dinero, no ha demostrado ser una persona excéntrica, como muchos de esta industria, aunque esto no quiere decir que no se dé sus lujos o cumpla aquellos sueños que alguna vez tuvo durante su infancia y juventud.

Conoce más: Maluma, Bad Bunny y más latinos que hicieron presencia en la Met Gala 2023

Publicidad

Es por ello que Maluma no duda en convertirse un ejemplo de que las metas se pueden cumplir, por lo que aprovecha su alcance en redes sociales para demostrarle a sus seguidores que no hay anhelo pequeño. Esto lo logra compartiendo las historias detrás de cada uno de sus logros.

En esta ocasión se trató de la compra de un lujoso Ferrari F8 Tributo color morado, cuya cojinería es blanca, el cual al momento de quitarle la funda protectora le causó muchos nervios envueltos de una enorme felicidad por haber conseguido algo que había querido: "esto es un sueño hecho realidad".

Te puede interesar: Maluma logró ocultarse de sus fans mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México

Durante todo el video, Maluma se mostró maravillado, tanto así que se le vio erizado y con una enorme sonrisa. Al mismo tiempo, aseguró que esto también es para todas esas personas que lo han apoyado e impulsado a lo largo de su carrera: "esto es pa' ustedes (...) a soñar que los límites están en la cabeza". Tras esto, se pueden observar varios detalles del automóvil.

Publicidad

"Todas estas cosas materiales son importantes y son merecidas porque he trabajado mucho para lograrlas, pero lo más valioso es que esta situación debe ser de motivación para todo el que me está viendo. Que las cosas fáciles, fácil vienen y fácil se van y que esta es una bendición más; este es solo el principio y si yo lo pude hacer, usted también", dijo el artista antes de mostrar su nuevo Ferrari.