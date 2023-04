Maluma logró ocultarse de sus fans mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México

Maluma no deja de sorprender a sus fanáticos a nivel mundial, y es por esto que durante una visita en México se encontraba cumpliendo con algunos asuntos laborales y pasando tiempo junto a su novia, Susana Gómez, sin embargo, quiso pasar desapercibido y después compartió un curioso video en su perfil en Instagram.

El compositor publicó el 24 de abril un video con el mensaje de: "¿Alguien me vio?", mostrando cómo logró pasar por las calles del centro de la Ciudad de México, sin que nadie se diera cuenta de su presencia.

En la grabación se puede ver al cantante caminando con una gorra rosada, gafas y una chaqueta Prada negra sin ser reconocido, sin embargo, en los comentarios del corto video algunos fanáticos mencionaron que sí lo vieron, pero creyeron que era un doble.

En horas de la tarde, el intérprete de 'Hawaii' o 'Borró Cassette' decidió dar un paseo por dicha plaza para conocer el mítico Zócalo, aunque iba acompañado de un equipo de seguridada algunos metros, evitando llamar la atención, pero aun así cuidando que no ocurriera algo imprevisto.

La publicación que ya cuenta con más de 7 millones de likes en su cuenta de TikTok, ha recibido también mensajes de todo tipo de sus fans donde dicen que se arrepienten de no reconocerlo: "¡Yo sí te vi! Justo dije es muy sospechoso, se parece a Maluma, pero no creo, Maluma no estaría aquí", "Por su chamarra Prada y en el Zócalo dije seguro es clon", "Yo me hubiera dado cuenta".

El paisa también hizo un comentario que emocionó mucho a sus seguidores, hablando sobre presentarse en el Zócalo, siendo así no solo una visita de turismo, sino una ida para reconocer el terreno en el cual se podría presentar con la española Rosalía, quien realizará su concierto gratuito en dicho lugar el 28 de abril. Por el momento son solo especulaciones, ninguno de los dos ha confirmado o negado nada.