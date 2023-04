Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: crecen los rumores sobre una posible crisis en su relación

Una presunta separación entre el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez podría suceder, este es un rumor que rápidamente ha tomado fuerza tanto en las redes sociales, como también en la prensa internacional.

Esta novedad en la vida de la famosa pareja llega tiempo después de la oleada de criticas que recibió Georgina Rodríguez tras el estreno de la segunda temporada de su serie biográfica 'Soy Georgina', pues según sus detractores, el estilo de vida de 'Gio' demuestra derroche y en parte, arrogancia por la fama que ha recibido en los últimos años.

Asimismo, la prensa portuguesa ha revelado información de fuentes cercanas a la pareja con las cuales se especula que estarían enfrentando una crisis que los llevaría a dar por finalizada su relación. Los motivos de esta situación hacen referencia a la forma de gastar dinero sin medida de Rodríguez y con la cual Cristiano no estaría a gusto.

Por su parte, Daniel Nascimento, quien es periodista del programa portugués Noite de das Estrelas reveló durante una transmisión que: "Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada."

Después del análisis que hizo Daniel Nascimento sobre las dinámicas de vida que lleva Georgina Rodríguez, Quintino Aires agregó sobre la conversación: "Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: primera, que su vida personal no vive un momento de felicidad; y segunda, que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia".

Otra dato que ha generado todo tipo de opiniones tuvo que ver con lo expresado por Leo Caeiro, colaborador del mismo programa y a su vez, amigo cercano de Dolores Aveiro, madre del futbolista: "Hace meses que lo llevo diciendo, no están bien y es probable que se separen. La realidad es que Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda, están juntos para alimentar el producto".

Si bien, en las redes sociales es una de las noticias que se ha viralizado, hasta el momento, Georgina Rodríguez, ni su pareja, Cristiano Ronaldo se han pronunciado al respecto. Recientemente la famosa empresaria publicó un carrusel de fotografías donde se puede ver en la previa preparación para un estudio fotográfico con una reconocida marca de ropa deportiva.