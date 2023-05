Maluma salió de fiesta en Medellín y mostró el adelanto de una nueva canción

Maluma es reconocido por ser uno de los cantantes más exitosos del género urbano, siendo así también querido por todos sus seguidores, motivo por el cual sus fieles anáticos siempre están a la espera de poder verlo en cualquier parte del mundo.

El sábado 20 de mayo de este 2023, el cantante estuvo en Medellín compartiendo tiempo con sus seres queridos y en medio de su descanso, se tomó las redes sociales para avisarle a sus fans que pensaba irse de fiesta para poder pasar tiempo con ellos.

Por medio de un video en su cuenta de TikTok comentó lo sucedido: "No sé por qué se me ocurrió, pero hoy sábado estoy en Medallo, en mi tierra, y voy a ir a rumbear… Si me ven por ahí me saludan, me voy a escuchar todos los temas de Maluma baby", expresó el artista mientras se le veía salir de su vivienda.

El intérprete de 'Hawái' y 'Felices los 4' llegó al sector de Provenza y entró a una exclusiva discoteca llamada Perro Negro, reconocida porque ya varios famosos como Karol G , Feid y Bad Bunny han asistido allí. Al momento del ingreso del paisa, varias personsa enloquecieron cuando se dieron cuenta que era él.

QUE HP CHIMBA RUMBEAR DE NUEVO EN MEDALLO!!!!! 🔥🔥🔥 Los que estuvieron ya saben lo que se viene 😎 DON JUAN

Aunque el esquema de seguridad del colombiano no permitió que nadie se le acercara para evitar algún tipo de accidente, Maluma se ubicó en la cabina del Dj para poder hablar con su público. En medio de la emoción de todos los presentes, les informó que tenía una sorpresa preparada.

Con el anunció de una nueva canción, el compositor les pidió a los asistentes del lugar que por favor guardaran sus dispositivos móviles para no tener ningún video o audio del sencillo: "Esta noche quiero hacer algo muy especial que es parte de la historia de Colombia, ¿pero nadie está grabando verdad?... quiero que vibremos juntos porque es la primera vez que voy a poner la canción en Medellín".