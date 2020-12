Diciembre llegó con estupendos lanzamientos musicales, ¡escúchalos!

Artistas de diferentes géneros musicales sorprenden en el primer viernes de diciembre con su música. Actualiza tu playlist y canta a grito herido estas nuevas canciones que prometen ser un éxito. También puedes dejarte envolver con Los mejores 35 discos colombianos del 2020 .

‘MÁS DE LA UNA’ – PISO 21 Y MALUMA

Esta canción llega con un audiovisual que nos transportara a la fiesta, a lo que viven aquellos que trabajan hasta altas horas de la noche y nos invitan a vivir la vida nocturna de las calles de Medellín, lugar donde fue grabado el video durante dos días bajo la producción de 36 Grados.

Es la tercera canción, junto con su vídeo, de su próximo álbum, una colección de éxitos latinos de las pasadas décadas, reinventados al estilo de CNCO. Con el fin de difundir un poco de luz en medio de esta pandemia mundial, CNCO le dedica este álbum repleto de canciones románticas a sus fans.

Publicidad

‘A MIS 80’S’ - VICENTE FERNÁNDEZ

La leyenda sigue marcando pauta. Esto gracias a la insospechada fuerza que refleja en A Mis 80’s, un álbum que celebra toda una vida entregada al pueblo mexicano y su arte. El festejo a una vida como pocas. 'Cuando me digas' es una de las canciones que conforman este álbum.

‘NO ME LLAMA’- ZION & LENNOX FT. MYKE TOWERS

Es una oda a un interés amoroso pasado que ahora se encuentra ardiendo en celos al enterarse que su contraparte ha encontrado un nuevo amor. El tema producido por Dimelo Flow, está compuesto de elementos sumamente contagiosos que son la clave perfecta para convertir esta canción en un himno global.

Publicidad

‘NO ES MI DESPEDIDA’ - AXEL

Una canción cargada de esperanza, que invita a recordar y celebrar a los seres queridos a pesar de las distancias, siendo un homenaje muy especial a la música popular argentina. Un tema compuesto y grabado originalmente por una de las figuras de la cultura popular más importantes de la historia de su país como fue Gilda.

‘FÁCIL’ - MARTÍNEZ JUNTO A JAMBENE

Los artistas unen sus talentos para dar forma a este tema que le habla a esos corazones que alguna vez fueron rotos pero que al mismo tiempo buscan encontrar el lado positivo y fácil para comenzar un nuevo capítulo y darle vuelta a la página.

Publicidad

'PERFECTO'- CAMARGO

una canción alegre que invita a moverte y que cuenta la historia de dos personas tan parecidas que se vuelven polos opuestos, tan predecibles, tentados el uno por el otro que quizá no lleguen a nada. Es un tema ideal para apreciar los pequeños detalles y para valorar lo genial de lo simple.

'RENACER’ - NAHUEL PENNISI

Un álbum hecho de composiciones nuevas y de la lectura propia de grandes canciones, un sonido fresco con diferentes aires que van del folklore a la balada, pero que mantienen intacta la identidad y honestidad de Nahuel.

Publicidad

‘MY HEAD & MY HEART’ - AVA MAX

La sensación del pop estrena su nuevo sencillo que se ha añadido al álbum, con certificación Oro, ‘Heaven & Hell’, ya disponible en todos lados. “¡Estoy tan emocionada que de salga y no puedo esperar a que todo lo escuchen!”, afirmó la artista.

‘BABY IM JEALOUS REMIX’ - BEBE REXHA, NATTI NATASHA FT. DOJA CAT

El explosivo remix bilingüe de la canción que habla sobre las inseguridades que enfrentan las mujeres y los impactos negativos de las redes sociales, une tres íconos del empoderamiento femenino, y fusiona los sonidos pegadizos y característicos de Natti Natasha.

Publicidad

‘QUATRO’ - TEZZEL - FEID

En la canción, Feid habla de una mujer que encuentra muy bella, y con la que él quiere pasar tiempo para lograr seducirla y tener una relación pasajera.

Conoce más noticias sobre las escenas musicales de Colombia y del mundo en Shock

‘MI TIEMPO’ - SURCOS JUNTO A BURNING CARAVAN

Una canción que busca explorar sentimientos como la esperanza, el anhelo y la alegría desde un lugar pacifico e introspectivo; habla de la importancia de fluir sin las pretensiones o presiones causadas por el tiempo. Convirtiéndola en una canción perfecta para bailar, celebrar y compartir.

Publicidad

‘MENSAJE DE PAZ’ – PIO PERILLA, LINDA HABITANTE, LAURA PÉREZ, ME DICEN JEG, LAURA MB, JUANMA PALACIO, MAITE, PIPE LEÓN Y GABRIELA GONZÁLEZ

Un tema que busca expresar en su letra y melodía una alternativa a la navidad tradicional, dejando lo material a un lado y los aspectos tradicionales, para transmitir en su lugar empatía, amor y paz.

‘MANIOBRA’ - BOCA DE SERPIENTE

Los coros retratan cierto frenetismo, por las voces recurrentes y los ritmos rápidos y agresivos que posee. Mostrando así las dos caras de la moneda en una misma canción, corta, contundente y puntual, característico de Boca de Serpiente.

Publicidad

‘TEARS OF GOLD’ - DAVID BISBAL Y CARRIE UNDERWOOD

Dos de las más poderosas voces internacionales del country y el pop unen sus fuerzas en una de las colaboraciones más relevantes: David Bisbal y Carrie Underwood debutan juntos hoy interpretando por primera vez una épica canción bilingüe, ‘Tears of Gold’, que llega junto a un increíble y emotivo video filmado en Los Ángeles.

‘TINI TINI TINI’ – TINI

Esta brillante producción es un testimonio de la evolución personal de esta sensación del pop. La artista comparte sus experiencias con sus fanáticos y les deja saber que está bien no ser perfectos, a su vez los anima a descubrir su verdadera esencia y a perseguir sus sueños con libertad y determinación.

‘EL DUELO’ – ZOÉ

Como parte de su nuevo álbum, ‘Sonidos de Karmática Resonancia’, a estrenarse en 2021, la mítica banda mexicana presenta su más reciente sencillo: una oda de tintes funk que reflexiona sobre la alegría de abandonar el amor tóxico y abrazar el propio.

Publicidad

‘YOU LIGHT IT UP’ – TOMMY DEVIA

El joven cantautor bogotano Tommy Devia cierra este 2020 con el lanzamiento de su más reciente sencillo promocional 'You Light It Up', un tema que escribió en medio de las sesiones de composición y grabación que realiza desde el estudio que tiene adecuado en su casa.