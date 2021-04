De descontrol: así será tu fin de semana con los nuevos lanzamientos musicales

'LA ÚLTIMA VEZ'- SILVESTRE DANGOND

Protagonizado por el mismo Silvestre Dangond y la modelo Silvana Martínez, la historia narra el drama que vive el protagonista durante una ruptura sentimental y el proceso de duelo hasta que toma la decisión de olvidar a la mujer que le causó tanto sufrimiento.

'SUELTA'- VALENTINO

El tema fue escrito por sus mismos intérpretes Valentino y Jowell y Randy, junto a Juan Diego Medina, bajo el ala de la casa disquera La Industria INC. Los productores de primera línea de “Suelta” fueron: Saga Whiteblack y Jorge Milliano, y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

'AGÜITA CON COCO'- J ÁLVAREZ Y ALKILADOS

La canción tiene un sonido refrescante y divertido que nos teletransporta a un ambiente de vacaciones, además con la frase "y ver el sol saliendo junto al amanecer" este nuevo sencillo nos retorna a uno de los HITS de J ÁLVAREZ , "JUNTO AL AMANECER. Por su parte ALKILADOS conserva el sonido del Ukulele que los ha caracterizado durante años, sin duda esta unión promete conquistar los corazones de todo su público.

'HOMENAJE A DARÍO GÓMEZ'- CHELO RAMÍREZ

Su estilo y personalidad que abarcan un espectro estético diferente dentro del género popular, ha puesto en la mira de la industria musical el talento como intérprete y compositor de CHELO RAMÍREZ, quien hoy nos presenta su tributo al gran Dario Gómez.

'GLOPETA' - DIEGO A LA VOZ

Es una propuesta de KAPITAL MUSIC que representa la versatilidad musical de DIEGO A LA VOZ, la letra describe un estilo de vida y nos retorna a la esencia del genero popular con frases contundentes que desarrollan una historia musical, los sonidos por su parte dan un abrebocas de lo que serán los próximos lanzamientos del artista.

'TÓXICOS'- KEXXY PARDO Y YERA

Esta canción habla sobre una relación tóxica que empezó siendo la mejor de sus vidas y debido a la toxicidad termina mal. Vemos cómo ambas partes están discutiendo y exponiendo porqué el otro es el culpable de los males de ambos. Sin embargo la tensión entre ellos continúa a pesar del “rencor” el cual se convierte en el motor de su toxicidad.

'C’EST LA VIE PRIMER EP'- FLY

Se grabó en Orlando Florida en el home estudio de ambos artistas. Este Ep presenta un video Lyrics de la canción “Ya No Quiero” es una animación de un corazón manifestando cada emoción del Ep. La producción audiovisual estuvo a cargo de Renzo Novelli de Novellus Studios. El arte y diseño de la portada del Ep estuvo a cargo de Juan Caicedo.

'EXPLÍCITA'- MARLON ÁLVAREZ

Es una composición de Marlon Álvarez que gracias a su voz característica llega a darle un nuevo color al género urbano con una canción repleta de sonidos frescos y una letra que inspira a la mujer a sentirse plena y empoderada a pesar de no tener un amor a su lado, dejando claro que nada es más importante que el amor propio.

'PERO TE VAS A ARREPENTIR'- CHAPARRITO NEGRO FT. BANDA LA MB

El tema narra la historia de una mujer que abandona al hombre que tiene a su lado por buscar riquezas, idealizando que en la vida lo único importante es lo material, pero se va arrepentir porque la felicidad no es un bien que se pueda conseguir con dinero. La canción es composición de Marco Antonio Solís y fue producida por Néstor Zaizar (Chocolate), Víctor Zaizar, y Ricardo Sánchez, integrantes de Banda la MB.

'TARDE LO CONOCÍ'- DARESKA

Es el nuevo sencillo de la colombiana Dareska con el que rinde un sentido homenaje a la reconocida cantante Patricia Teherán, presentando en esta ocasión el clásico vallenato bajo una nueva propuesta musical en el que combina los sonidos y ritmos de la música popular. El tema cuenta la historia de una mujer enamorada e ilusionada por un hombre que ya se encuentra comprometido y al que le es imposible demostrarle su cariño.

'STAY WITH MY LOVE'- LUIS BENJAH

El tema nació en cuarentena sin ninguna ambición, “Stay With My Love”, se encargó de sacar a Luis Benjah de su zona de confort, pues de manera natural lo llevó a escribir un coro que nació originalmente en inglés, y que al artista le gustó tanto que no quiso cambiarlo, sino que prefirió adaptarlo al español.

'LABIOS MALDITOS'- ALEJO DELGADO

Con este EP, llega el sencillo que le dio nombre a esta producción, “Labios Malditos”. Una canción que Alejo Delgado se encargó totalmente de producir en su Home Studio. La letra está inspirada en cómo se marchita una relación con el tiempo y como los dos van cambiando hasta el punto de tomar diferentes caminos, hasta un punto sin retorno.

'DAME UNA RAZÓN'- CRISTIAN RUIZ

El tema es una fusión de melodías alternativas que mezclan el género popular y el pop, y que llevan en su coro un juego de palabras sonoras y “pegajosos”. La historia es la de un joven enamorado, que no es correspondido y una tercera persona entra en escena, dando un giro a la trama que lo cambia todo.

'ENCENDÍA'- ADIER

Originario de Riohacha, La Guajira, Adier Yafar Gómez Ramírez, de padres antioqueños, lleva a la música esta mezcla maravillosa de culturas, permitiéndole moverse con destreza entre la música urbana y la popular, dotándolo de un espectro musical que lo destaca e impulsa a demostrar a través de su talento las riquezas de su tierra, La Guajira.

'TEKA'- MANTTI Y DAVID NOVA

La cantante y compositora Colombiana Mantti vuelve al ruedo para presentarnos su segundo sencillo ‘TEKA' junto al DJ y productor bogotano David Nova. Ambos artistas vienen con una propuesta innovadora, la combinación de guitarras típicas de la música popular con una sorpresa con la que se va a prender la rumba con el perreo duro y hasta abajo.

'EL TIEMPO NO PASA'- CAMILO RENTERÍA

El video de este sencillo es protagonizado por el actor Sebastián Gutiérrez, la bailarina profesional Diana Correa, Roberto Rentería Y Alcira Díaz, padres de Kamilo Rentería, y el cantante Guillermo Parga. Compuesta por Kamilo Rentería, y producida por él junto a Juan Triana y Augus Repizo en ‘1832 Estudio’ y con Felipe Piedras en las guitarras, este tema sale a la luz después de años de haber sido creada y habla sobre ese amor verdadero, que logra detener el mundo con su fuerza y sencillez.

'AMIGOS CON DERECHOS'- SEIDY , 'LA NIÑA'

El proyecto musical de Seidy “La Niña” se basa en un swing cubano al que le agrega elementos culturales como el trap que -desde que relanzó su carrera como artista- ha dejado ver en los diversos remakes que ha hecho de populares canciones, incluyendo varias de Celia Cruz y el remix de “Joanna” (Afro B) que en la versión de Seidy se conoce como “Cubana”, haciéndole honor a sus raíces.

'BAILA CONMIGO'- DARO CYMER

Escrita por Daro Cymer junto a Dario Colaciuri, y producida por Santiago Mealla, ‘Baila Conmigo’ es un tema que fusiona elementos de flamenco con toques urbanos siendo estos usados para relatar una historia de amor que se desarrolla en una pista de baile.