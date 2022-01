Daniel Falquez lanza 'Echoes', una canción que refleja los altibajos de la vida

Daniel Falquez es un músico estadounidense que nació en Miami, pero se crio en Cartagena en Colombia hasta los 19 años, edad en la que regresó a su país natal.

Cuenta con una amplia experiencia en la industria, pues a lo largo de sus más de 20 años de carrera se ha desempeñado como artista en las bandas Emex (1999), Ramshackles (2003), Pyrojet (2005), Death Becomes One (2008) y Father of Zeus (2014), además de trabajar desde 2001 en colaboración con Mauricio Gómez, fundador del sello discográfico Tropical Punk Records e integrante de la banda bogotana LAPM, dirigiendo proyectos independientes en Colombia y Latinoamérica.

Actualmente, trabaja en conjunto con Pierre Hachar Jr., un reconocido abogado en el ámbito musical el cual ha capitulado su interés no solo en crear música, sino en involucrarse más a fondo en la industria del entretenimiento.

Su proyecto musical solista nace en 2015 con el fin de seguir creando y componiendo. La intención de su propuesta busca reflejar la cotidianidad desde su punto de vista con un enfoque profundo en la naturaleza, el minimalismo y el positivismo.

"Quería explorar ideas más personales sin la necesidad de atarme a algún género en específico, expresar mis sentimientos y sondear mis influencias musicales", comenta Daniel cuyas influencias musicales tiene mezclas de post-rock, shoegaze, metal y rock alternativo.

"Cada canción lleva consigo momentos inesperados que puede poner a volar la imaginación de quienes las escuchan, dejando así a interpretación abierta", concluye Falquez.