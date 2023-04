Alejandro Santamaría no se arrepiente de cambiar el derecho por la música: "es lo que más me gusta"

El joven de 22 años Alejandro Santamaría es un artista colombiano que desde niño se interesó por todo el tema de la industria musical, a sus 10 años empezó a tocar la guitarra y luego de graduarse del colegio inició con el canto.

Aunque intentó estudiar la carrera de derecho en Bogotá, un día decidió que a lo que quería dedicarse en su vida era la música, así que compuso sus canciones buscando su sonido propio, logrando lanzar más de 20 temas desde 2019.

Su fuente de inspiración es poder transmitirles a sus seguidores a través de sus letras un mensaje importante con el cual puedan sentirse cercano a él: "El poder de una canción es llevarnos a momentos de nuestra vida, de poder conectarnos con experiencias y sentimientos... Para mí poder hacer eso con mi música, sentir esa conexión e impactar la vida de una persona, es lo que más me gusta".

Al principio de su carrera tuvo la fortuna de trabajar junto a Mau y Ricky , también con Camilo Echeverry , grandes artistas con una trayectoria increíble en la industria: "Fue algo brutal, excelentes compositores, así que agradezco que me dieran la oportunidad de estar desde el inicio, me enseñaron demasiado"

Junto al cantante Andrés Cepeda hizo una colaboración que se llama 'Si te vas', donde lograron forjar una amistad muy sólida, dado que el intérprete de 'Lo que había olvidado' ha sido un maestro en todo su proceso musical.

"Andrés me ha ayudado desde el principio, me invitó a ser parte de su team en La Voz Kids y también abrir su gira en Bogotá, así que estoy muy agradecido con él… La historia detrás de 'Si te vas', fue en pandemia cuando no podíamos hacer nada, entonces le envié la canción, le gustó mucho y la grabamos", expresó Santamaría.

Su nuevo sencillo se llama 'Vestido Azul' y su video se estrenó el 20 de abril en la plataforma de YouTube, donde se manejó un tema bastante conceptual: "A mí me gusta mucho porque no fue necesario tener una producción muy grande, la parte audiovisual se la delegamos a un gran fotógrafo que ha hecho parte de las carátulas para varias de mis canciones".

Con Juan Pablo Isaza, integrante de la reconocida banda Morat , grabó 'Detrás de ti', que iba inicialmente para su álbum 'Despierto' que lanzó en 2022. Cuenta con 14 canciones, pero por cosas de la vida no quedó incluida: "Esta canción la escribimos junto a Juan Pablo, Nicolás González y Pablo Benito, pero al no estar en el álbum, tuvimos la oportunidad de volverla a grabar y estrenarla como sencillo".

En los proyectos a futuro de Alejandro Santamaría se encuentran su primer concierto el 27 de abril en Bogotá, en 440 Music Hall,su participación en el Festival Vallenato y algunas sorpresas que tiene preparadas para sus seguidores de México.