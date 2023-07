Adriel Favela pone un alto a los corridos e incursiona con el mariachi en 'Me vale madre'

Adriel Favela presenta 'Me vale madre', tema musical con el que busca expresar de manera relajada que, aunque le llamen loco, él seguirá luchando por el amor de esa mujer que quiere a su lado hasta lograr su objetivo de ganarse su corazón y poder vivir sus sentimientos.

Esta canción, la cual fue escrita por David Valenzuela y Ervey Vargas, formará parte de la versión Deluxe de su primera producción con Mariachi 'Solo muere si se olvida' que estará disponible a partir del próximo 24 de agosto.

"Me vale madre si me llaman loco por pensar que volverás a mí, por creer que nunca te perdí. Me vale madre al final lo que me digan, buscaré cómo llegar a ti, pues la neta, nunca me rendí. Me vale madre lo que hablen de mí, tú serás para mí", dice uno de los fragmentos de este tema musical.

El lanzamiento de este sencillo viene acompañado de un vídeo grabado en Bacobampo, Sonora, lugar donde creció el cantante y que nos introduce a los orígenes del también productor, compositor y multi-instrumentista. De esta manera, el artista tiene la intención de crear un lazo más grande con sus fanáticos para así mostrar su lado humano y más allá de los escenarios.

Esta pieza audiovisual ya cuenta con más de 90 mil reproducciones en tan solo tres días, publicación en la cual sus fanáticos resaltan lo maravillados que están con este lanzamiento con el cual da una prueba de su talento musical, ya que incursiona en algo más que los corridos, con los cuales llegó a obtener su reconocimiento.

Actualmente, Adriel Favela, se encuentra finalizando una larga e intensa gira de promoción por: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Bogotá y Miami, donde los medios han abrazado este proyecto que posee una calidad indiscutible, gracias al equipo de colaboradores que respaldan esta faceta del artista que no tiene límites a la hora de crear música y experimentar.

Cabe destacar que Adriel Favela hizo parte de los artistas que conformaron la final de la Copa de Oro de la Concacaf, disputada entre México y Panamá, con la canción oficial llamada 'No es solo un juego', interpretada al lado de Akon, Oriana Sabatini, Lasso y Chiquis.

Mira el video musical aquí: