Mauro Castillo pudo comprarse su primer trombón gracias a su liquidación de la Policía

A propósito del lanzamiento de su nuevo éxito musical 'Ya te olvidé', que fue tan solo el abrebocas de todo un compilado de canciones para bailar al ritmo de la salsa, el cantante Mauro Castillo recordó en Caracoltv.com una de las historias más emotivas que guarda en su corazón y que tiene como protagonista a uno de sus instrumentos favoritos.

En intérprete de 'Viene y se va' señaló que su interés por el trombón se desarrolló cuando conversó con Nelson, un amigo del colegio, sobre gustos musicales. Luego de percatarse de que ambos eran admiradores de El Conjunto Libre de Nueva York, Castillo cayó en cuenta de que, contrario a su compañero, no tenía idea de qué era un instrumento como este.

"Después cuando fui a prestar servicio en la Policía vi el instrumento y dije 'oh, Dios, qué es eso' y me enamoré perdidamente del trombón y quise estudiarlo entonces estudié en la universidad música clásica, empecé a cantar y a tocar el trombón (...) Vos pasas la quinta, la calle quinta y dejas atrás a Berlioz, a Mozart, a Bach y al otro lado ya estás no, que grupo Niche", expresó cómicamente durante la entrevista.

Además, añadió que su fuente de inspiración para desarrollar un estilo auténtico como el que tiene hoy en día fueron Mon Rivera y el maestro Willie Colón. Estos ritmos que ponen a bailar a los oyentes han sido los mismos que ha intentado posicionar en Estados Unidos, pues desde hace varios meses tomó la decisión de empacar maletas y viajar al extranjero en busca de más oportunidades dentro de la industria artística.

"Mi primer trombón me lo compré con la liquidación de la Policía (...) Muy bello, viejito pero sonaba muy bonito y alcancé a comprarme ese trombón, ya ahora soy un enamorado de esos instrumentos, tengo varios por ahí y disfruto mucho. Ahorita tengo uno de una compañía de Kansas que los fabrican como los hacían hace 100 años, entonces suenan increíble", explicó.