Mauro Castillo logró componer todo un álbum musical entre 15 y 25 días: "tengo canciones por ahí"

Mauro Castillo es sin duda uno de los artistas más talentosos de Colombia, pues no solo ha logrado conquistar a los corazones de la gente en el extranjero por su participación en 'Encanto', sino también porque ha expuesto un lado de la música que lleva los colores, el sabor y la calidez de sus raíces a diferentes ciudades de Estados Unidos.

A propósito de su lanzamiento musical 'Ya te olvidé', Castillo reveló que el primer álbum de esta nueva apuesta musical tardó en componerlo tan solo 15 días aproximadamente, mientras que en el segundo invirtió 25 días debido a que estuvo de viaje por varias zonas del país norteamericano.

Mauro Castillo, un referente en la composición de música colombiana

A lo largo de su trayectoria artística, el cantante ha tenido la oportunidad de componer exitosos proyectos para otros colegas; por eso se sinceró en Caracoltv.com y contó que algunas veces ellos le envían unas especificaciones de cómo desean que quede la canción (género musical, el sonido, etc.); sin embargo, aclaró que no es un suceso común, pues él personalmente busca inspirarse en la imagen que proyecta la persona que lo solicita.

Asimismo, dijo que tiene guardadao algunos proyectos para ir lanzando próximamente: "En el caso de 'Viene y se va' era un tema que yo había hecho para otro artista y me dijeron no, así no, estamos pensando en otra cosa y yo perfecto, ya la tenía para cuando quisiera grabar una canción con esa energía. La mayoría llegan cuando estoy haciendo el trabajo (...) Siempre tengo canciones por ahí, pero no soy el que te puede decir que tiene dos mil, no", señaló.

Por último, se refirió al hecho de empezar una vida de cero en Estados Unidos, pues a pesar de que no se ha alejado del todo de su familia, sí está buscando la manera de llegarle a más gente apasionada por la salsa y los ritmos latinoamericanos: "yo no me vuelvo otra persona (...) No, yo soy Mauro Castillo, from Cali, Colombia (...) No me enredo con eso y lo que he sentido es que en los lugares más significativos del arte y de la comunicación como Hollywood, ellos siempre están esperando a ver qué nuevo ven en un ser humano".