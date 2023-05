Mauro Castillo aseguró que tiene más de 500 canciones en su lista de reproducción favorita

En el marco del lanzamiento de su canción 'Ya te olvidé', el reconocido cantante Mauro Castillo le concedió una entrevista a Caracoltv.com no solo para hablar del cambio que ha tenido su vida en los últimos años, sino también para mostrar cuáles son sus gustos musicales, por eso se atrevió a exponer en exclusiva qué hay en su lista de reproducción favorita.

El intérprete de 'No se habla de Bruno' aseguró que no tiene un género musical favorito: "sí, me gusta mucho la salsa, me encanta, pero no tengo como un género que yo diga lo escucho todo el tiempo, no", expresó en medio de la entrevista. Asimismo, agregó que como tal no tiene una playlist, pues lo que hace en realidad es agregar los temas a la biblioteca que tiene en la aplicación del teléfono.

Canción que lo pone nostálgico

A pesar de que tiene muchas para conectar con su parte sensible, Castillo se decantó por 'Te lo pido por favor', de Juan Gabriel, ya que lo hace sentirse identificado por el estilo bohemio que tiene en la letra.

Canción para irse de fiesta

"A mí me gusta mucho Cari Caridad porque tiene un tumbao, cuando uno dice tumbao es como el movimiento de los instrumentos, del bajo, y tiene un tumbao que se repite y dentro de la salsa esos ejercicios me parecen bacanísimos porque tiene mucho que ver con el son montuno. De hecho la música electrónica sobrevive es por eso, porque tiene patrones que se reproducen varias veces", dijo.

Canción para bañarse

El cantante señaló que desde que está muy pequeño ha utilizado una canción para interpretar cuando va al baño. Se trata de 'Vendedora de amor', de Moncho Santana.

"Dice que como que llovía y que se enamoraron en la lluvia, entonces yo creo que es por eso", aseguró. De igual forma, dijo que 'Abendempfindung an Laura', de Mozart,

es una excelente opción para relajarse en la ducha al compás de la buena música.

Canción para sobrevivir a un despecho

En esta ocasión escogió la composición con el cuál se encuentra de promoción en Colombia y que ya cuenta con casi 300 mil vistas en YouTube y muchos comentarios de felicitaciones por parte de sus fanáticos: "La verdad no es porque sea mía, es muy bohemia, es como que tiene su son montuno ahí y va creciendo y uno dice como que las cosas no se dieron, los dos dimos lo mejor para que pudiera pasar, pero pues no, nada, entonces ya hay que empezar a olvidar y dice eso", finalizó.