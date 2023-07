Billie Eilish lanza 'What was I made for?', la esperada canción que hace parte de 'Barbie'

El estreno de la película 'Barbie' sigue generando expectativa alrededor del mundo, pues no solo su elenco está compuesto por grandes estrellas, sino que su banda sonora, la cual tiene un propio álbum de estudio, tiene a varias de las mujeres que ocupan los primeros lugares en los listados musicales como Dua Lipa, Karol G y ahora Billie Eilish .

Es por ello que Billie Eilish lanza oficialmente la canción titulada 'What was I made for?', extraída del esperado largometraje, escrito y dirigido por Greta Gerwig, protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, como Barbie y Ken respectivamente, y distribuido por Warner Bros. Pictures.

Este tema musical fue compuesto especialmente para 'Barbie' por Billie Eilish junto a su hermano FINNEAS, quien produjo el tema en su estudio casero de Los Ángeles. Este track íntimo y desgarrador sirve de fondo sonoro para escenas fundamentales de la película, al tiempo que subraya de forma conmovedora el importante mensaje y sentimiento de la película.

La canción también viene acompañada de un video musical oficial, dirigido por la artista y el cual se estrenó en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

Sobre la realización del tema y el video musical, Billie Eilish comentó especialmente para sus fanáticos, a través de un comunicado de prensa, que: "para ser realistas con ustedes, todo esto pareció suceder en un momento en que realmente lo necesitaba y estoy tan, tan agradecida por ello".

Uno de los fragmentos de la canción 'What was I made for?' dice: "creo que olvidé cómo ser feliz, algo que no soy, pero algo que puedo ser, algo que espero, algo para lo que estoy hecha, algo para lo que estoy hecha".

En el video musical es posible ver a una Billie Eilish portando un vestido amarillo y con el típico peinado, de cola de caballo y capúl, que se asemeja a Barbie, mientras que está organizando algunas prendas de muñecas que tiene en una caja. No obstante, a lo largo de este relato audiovisual es posible ver cómo poco a poco se quiebra y pierde la calma ante algo externo que la inquieta.

Con la canción de 'What was I made for?' se espera que haya fuertes momentos en los que la protagonista de la película se cuestione su propia existencia y busque el propósito de su vida.

Mira el video aquí: