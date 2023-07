Tito Nieves se une a Gilberto Santa Rosa para homenajear a Willy Chirino con la canción 'Soy'

Los legendarios interpretes Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa unen sus magistrales voces en el tema 'Soy', escrita e interpretada originalmente por el cubanoamericano Willy Chirino y al que le hacen un homenaje en su aniversario número 50 de carrera profesional dentro de la industria de la salsa. Esta nueva versión del icónico tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Este tema 'Soy’ es muy especial para mí porque por el año 1974 lo tocábamos, en aquella época yo era bajista antes de ser cantante, durante el High School en una orquesta llamada Macondo. En esta, lo interpretábamos bajo la dirección de un maestro llamado Raúl Rodríguez, el mismo que le había dado clases a Willy Chirino igualmente” , comentó el artista Tito Nieves en referencia a la idea de grabar su nuevo sencillo.

Por su parte, Gilberto, más conocido dentro de la industria musical como ‘El Caballero de la salsa’, se declaró admirador del trabajo de Willy y hasta ha interpretado varios de sus temas y recientemente hicieron un dúo en el tema 'La Música'.

“El maestro Willy Chirino siempre ha tenido mucho sabor en lo que hace y sobre todo en lo que escribe. Curiosamente 'Soy' era una canción que siempre había querido grabar y una vez por coincidencia Tito me mostró su versión grabada del tema con los arreglos del grandioso Ramón Sánchez, quien diseñó la música que yo hago desde el año 86. Entonces yo decidí montarme en el proyecto y aquí estamos”, expresó emocionado por presentarle a sus seguidores un nuevo proyecto que está seguro de que se convertirá en todo un éxito.

