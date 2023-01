La tentativa propuesta que Carlos Vives le hizo a Jennifer Lopez y que ella aceptó

A través del programa matutino Despierta América, Carlos Vives le preguntó mediante un video desde Bogotá a Jennifer Lopez si le gustaría grabar una canción con él.

"Te quería preguntar algo porque sé que te gustó una canción mía que se llama "Fruta fresca" que está cumpliendo algunos años por estos días. ¿Te gustaría grabar una canción conmigo?", comentó el samario.

De inmediato y con una sonrisa en su rostro JLo aceptó diciendo: "Sí como no. Me encanta. Yo tocaba esa canción tanto. Oh Dios mío".

Los presentadores del programa estallaron de emoción y cantaron orgullosos el coro de la canción "Fruta fresca", tema que este año cumple 20 años de haber sido publicada.

"Fruta fresca" es una canción compuesta e interpretada por Carlos Vives. Fue producida por Emilio Estefan y Juan Vicente Zambrano como el sencillo principal de su álbum "El amor de mi tierra" (1999).

El tema se convirtió en el primer éxito número uno de Vives en la lista Billboard Hot Latin Songs, recibió tres nominaciones al Grammy Latino por Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Tropical y una nominación a Lo Nuestro por Canción Tropical del Año.

Solo queda estar pendientes de las redes sociales de los artistas o de sus disqueras para anunciar de manera oficial la colaboración entre Carlos Vives y Jennifer Lopez. Sin duda, una canción que le dará la vuelta al mundo gracias a la calidad y el talento de los mencionados.

