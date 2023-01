Keane regresó a Colombia diez años después para reconfirmar su comunión con su público

Keane, una de las bandas inglesas más importantes de rock alternativo, regresó a Colombia luego de una década para reconectarse con su fiel y pasional público la noche del miércoles 20 de noviembre en el teatro Royal Center en Bogotá.

El concierto fue un espectáculo único ya que los miembros de la banda compartieron las historias detrás de cada canción y las experiencias que han tenido desde su formación. De igual manera, interpretaron sus éxitos más reconocidos como ‘Somewhere we only know’, ‘Everybody´s changing’ y ‘This is the last time’.

