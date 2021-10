¡Prográmate! Así será el Bogotá Horror Film Festival 2021

La ventana de horror y fantasía se abre nuevamente con el regreso del Bogotá Horror Film Festival 2021, un espacio para la creación y fomentación del cine de género, donde podrás disfrutar de un espacio diferente con tu familia y amigos.

La tercera edición del festival se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre en diferentes espacios de Bogotá y Facatativá. Serán cinco días en los que los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de charlas, talleres, conferencias y las proyecciones del mejor horror de Colombia , Latinoamérica y el mundo.

En esta ocasión, el festival recibió un estimado de más de 400 proyectos a nivel mundial en donde se seleccionaron 5 largometrajes nacionales, 6 cortometrajes nacionales, 6 cortometrajes internacionales y 4 películas internacionales.

El premio al mejor cortometraje nacional, se le entregará un bono por un valor de $1'200.000 pesos para la creación de una página web y su aplicación propia con todo pago por un año. Para el segundo premio, 88 Films otorgará el 88% de descuento en el alquiler de equipos de filmación.

Algunas de las películas que se destacan en el Bogotá Horror Film Festival 2021 son: 'Terror en la laguna' del director Felipe Martínez Amador, 'Luz: The Flower of Evil' del director Juan Diego Escobar Alzate, 'Calibán' del director David Bohórquez, 'Al tercer día' del director argentino Daniel de la Vega, quien ganó BHFF en el 2019; y 'The Winter Hunger', largometraje español donde actúa el colombiano Jeison Ossa.

Dentro de los invitados especiales de esta edición se destaca la presencia del maestro Jairo Pinilla el día 31 de octubre a las 3:00 p.m. La charla podrá ser vista a través del Facebook Live del Bogotá Horror Film Festival y de las redes sociales de la Cinemateca de Bogotá.

Programación:

En Bogotá se llevará a cabo una programación del 26 al 30 de octubre desde las 3:00 p.m. en el BPM State (Calle 47 # 7 – 01) con ingreso gratuito.

El cierre y la premiación se realizarán el 31 de octubre en la Cinemateca de Bogotá (Carrera 3 # 19 – 10).

En la Corporación Universitaria UNITEC se realizará un evento privado para integrantes de la institución.

Por su parte, en Facatativá se realizarán eventos gratuitos los días 26 y 27 de octubre en 4Winners Sports Bar & Coffee (Calle 8 # 2 – 45).

El 28 y 29 de octubre en Blue Blazer – Cocktails, Beer & Tea (Calle 8 # 6ª – 18) piso 2 en Facatativá, allí también se realizará otro evento del festival de manera gratuita.

El show de cierre del Bogotá Horror Film Festival será con un evento el sábado 30 de octubre para disfrutar de una mezcla entre el mejor cine de género, música electrónica y un lugar con vista a toda la sabana de Bogotá desde un piso 41.

Las proyecciones de las películas estarán solo durante la semana del festival en Bogotá y Facatativá.

Para mayor información consulta la página web del Bogotá Horror Film Festival 2021