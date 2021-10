“Suena a Colombia”, Morelli habla de ‘Guaro’, un himno para superar la tusa

Morelli lleva más de 15 años en la industria musical y reconocido actualmente como uno de los compositores más importantes de Colombia, pues ha trabajado con artistas de talla internacional como Sebastián Yatra , Camilo, Mau y Ricky, Becky G, Gente de Zona, Montaner, entre otros.

Su carrera se ha topado con diferentes movimientos, sin embargo, luego de tomar la decisión de empezar de cero con música que verdaderamente llevara su esencia llegó con ‘Guaro’, su más reciente sencillo, enfocado en la querida y odiada tusa. Su idea nació del deseo por “darle a la mujer el lugar que se merece” y dejar atrás el debate de varios años con letras que las denigran.

Al inicio la historia contaría el mal de amor de un hombre, sin embargo, contó para Caracoltv.com que cambió su historia y pensó en las mujeres, en aquellas que encontraron un hombre que no merecen y que quieren olvidar: “yo creo que les ha pasado a todas y a los hombres también nos ha pasado con las mujeres, eso no las salva”, aseguró el artista entre risas.

Para el artista el mal de amor se supera de diferentes formas, pero él aportó una canción que invita a “tomar un 'guarito', que no le hace mal a nadie” y a resaltar la importancia de la buena compañía cuando uno está pasando por malos momentos.

“Cuando te duele el corazón simplemente quieres estar con gente que te quiere”, afirmó.

El protagonismo de la canción se lo lleva la letra. Aunque Morelli aparece en el video, asegura que está ahí “como un fantasma más” porque lo importante era entender el mensaje y ver su inicio y su final sin distracciones, tal cual como una película.

Los ires y venires de Morelli

El cantante y compositor recordó que su carrera comenzó muy joven, a sus 15 años sacó su primera canción, pero siente que en ese momento “no tenía claro lo que quería hacer, ni el género que lo representaría y mucho menos sobre qué escribir: “simplemente comenzó por la pasión, empecé a hacer mis canciones y empecé a sacarlas”, contó.

Morelli asegura que repensó su carrera, se preguntó si quería dejar sus canciones o borrarlas para empezar de nuevo; luego, llegar a Miami y escribir para otros artistas le ayudó a aprender mucho y tomar la decisión de empezar de cero con algo que lo representara.

“Yo tengo de todo, si escuchas las canciones todo es diferente. No sé qué género pertenezco, pero simplemente hago música porque la amo”.

Las canciones de Morelli han tenido gran acogida y se han hecho virales en TikTok gracias a un toque secreto, su futura esposa Paula Macher.

“Es un placer, una bendición contar con ella, ella es la que hace todo en TikTok, ella es la que se inventa los bailes, la que me presiona a que los haga, pero confío en ella y tengo un equipo de gente que me quiere muchísimo, ese es el secreto, tener gente a mi alrededor que me da buenos consejos”.

Además, la relación de Morelli con Camilo Echeverry y Mau y Ricky son de las más halagadas en redes, los fans piden una colaboración y no podíamos dejar ir al cantante de ‘Guaro’ sin preguntarle si vendrá.

“Queremos hacer una canción que sea la correcta”, aseguró dejando claro que no quiere hacer esto a las carreras, sino regalar calidad a sus seguidores.

