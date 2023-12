Mon Laferte se presentará por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá: conoce la fecha

Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida como Mon Laferte, se presentará por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá, con la promesa de brindar el concierto más importante que haya ofrecido en Colombia. Este espectáculo tiene el objetivo de humanizar a los asistentes mientras los conecta con las narrativas del feminismo latinoamericano del siglo XXI y los hace cantar las canciones que han marcado estos últimos 20 años.

'Mi buen amor', 'Tu falta de querer', 'Amárrame', 'Antes de ti', 'Amor completo' o 'Pa' dónde se fue' son algunos de los temas musicales que la artista chilena le ha regalado a los corazones de sus fanáticos y los cuales resonarán en la capital con un concierto imperdible.

Te puede interesar: El Festival Estéreo Picnic 2024 se vivirá en Bogotá: Se confirma la nueva sede del evento

Luego de sus shows en Rock al Parque, el Royal Center y el Festival Cordillera, la nacida en Viña del Mar, capital de Chile con respecto a la música, hará su concierto más grande hasta la fecha en el Movistar Arena con un nuevo disco bajo el brazo: 'Autopoiética'.

"Me ha llegado a afectar el acoso cibernético y la cultura de la cancelación porque en parte he sido víctima de eso. Han sido muy duros conmigo en redes sociales, creo que, en general, las redes son duras. Siento que la gente, a través de estas, es como un poco como cuando manejan, ¿viste? Que las personas, cuando están tras el volante, se transforman, siento que en el teléfono es lo mismo. No había hablado de estos temas en discos anteriores y me doy cuenta de que sí me han afectado en algún momento las críticas, los señalamientos constantes, el prejuicio y me gusta poder decirlo en esta producción”, contó a Billboard sobre su nueva producción discográfica.

Conoce más: Red Bull Batalla Final Internacional Colombia 2023: Chuty levantó su primer cinturón de campeón

Publicidad

Mon Laferte dio a conocer que este convierto en el Movistar Arena de Bogotá se dará el próximo 20 de abril de 2024 en su única presentación en Colombia luego del show que realizó en la primera edición del Festival Cordillera.

En este evento la vimos lanzarse a la masa para celebrar esa oda a la cumbia, el bolero, el indie rock y el pop que hace cada una de sus canciones. Tras esto, la capital del país la recibirá con los brazos abiertos y sus fanáticos estarán dispuestos a entregarlo todo. Este concierto promete ser una declaración de amor mutuo, juramentado bajo la magia de la música en vivo y elevada a los cielos por los corazones rojos de todos aquellos que han vivido con sus canciones.

Lee también: Feid, Peso Pluma, Tiësto y más: Los invitados de Karol G al 'Mañana Será Bonito Fest'

Es importante tener en cuenta que la preventa exclusiva de las boletas para la primera vez de Mon Laferte en el Movistar Arena de Bogotá iniciará el 04 de diciembre a las 07:00 P.M. y terminará el 06 de diciembre a las 06:59 P.M.