Simple Plan, The Used y muchos artistas más llegan a Colombia con el anuncio del festival Glory Dayz

Glory Dayz es una celebración musical de la nostalgia emo y una cultura con la que crecimos: el skate, los primeros años del chat de Messenger o ICQ, ¿quién no los usó? También de la generación Y2K, los peinados emo y el punk de los 2000.

El próximo 13 de marzo, el venue seleccionado para recibir a los asistentes del festival será el Movistar Arena de Bogotá, lugar que recibirá por primera vez a Simple Plan, The Used, All Time Low, Asking Alexandria y Todo Niño Paga en la primera edición del evento.

Estas cinco bandas, sin duda, han marcado la historia de dos generaciones y al llegar a Colombia ofrecerán una experiencia llena de música y que irá mucho más allá de la nostalgia en un encuentro para celebrar a todo lo que pertenecemos.

Vale la pena mencionar que la preventa para quienes estén interesados en asistir iniciará este 2 de diciembre a las 9:00 a.m. Los más nostálgicos de la era emo no se lo pueden perder, pues la locación del espectáculo será testigo de un show sin precedentes.

Viviremos un encuentro intergeneracional para celebrar un estilo de vida que, hasta el día de hoy, hace parte de nuestra identidad. En Glory Dayz, los días de gloria vivirán eternamente y celebraremos en el Movistar Arena junto a miles de personas y a las bandas Simple Plan, The Used, All Time Low, Asking Alexandria y Todo Niño Paga.

"Estamos emocionados de finalmente tener la oportunidad de regresar a Bogotá después de más de 10 años. Todavía tenemos los mejores recuerdos de ese show en 2012 y de tocar para nuestros fanáticos colombianos por primera vez. ¡No podemos esperar para tener la oportunidad de hacerlo nuevamente en marzo! Este cartel es increíble y no podríamos estar más emocionados de compartir el escenario con tantas bandas impresionantes y amigos", dijo Chuck Comeau de Simple Plan a sus fanáticos colombianos.

La preventa terminará el 5 de diciembre y es entonces cuando todo el público general podrá acceder y comprar sus boletas para ver a estas agrupaciones en vivo y sin remordimientos, ¿y tú, recordarías la nostalgia emo disfrutando de Glory Dayz?

