'Mañana será bonito fest': conoce los cierres viales, predicciones del clima y recomendaciones

Este 1 y 2 de diciembre se llevará a cabo el 'Mañana será bonito fest' de Karol G en Medellín en el que, hasta el momento, se conoce que se presentarán artistas como: Mar Mejía, Jhay P, Nath, Agudelo 888, Soley, Ñejo, Ryan Castro y Young Miko.

La capital antioqueña recibirá a miles de fanáticos de 'La Bichota' por lo cual es importante tener en cuenta los cierres viales, las predicciones climáticas y las recomendaciones brindadas por los organizadores del evento. Cabe destacar que las puertas de este magno concierto se abrirán desde las 10:00 a.m.

¿Qué vías estarán cerradas para el 'Mañana será bonito fest'?

Sin duda alguna este será un festival musical que paralizará a Medellín, pues los fanáticos de Karol G y la música urbana están a la expectativa de todas las sorpresas y el gran espectáculo que 'La Bichota' trae a su casa, en donde estarán reunidos sus seguidores provenientes de diversas partes del país.

Es por ello que la carrera 72, entre la calle 48 y la carrera 74, no tendrá paso durante los dos días que tiene destinado el 'Mañana será bonito fest', es decir, desde las 6:00 a.m. del viernes 1 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del domingo 3 de diciembre.

A su vez, en la carrera 74 con 49, la calle 50 entre carreras 72 y 73 y la calle 48 con 70, 72, 73 y 74 estarán monitoreadas, por lo cual es probable que en estas zonas haya alto tráfico, por lo que habrá un control y manejo de movilidad.

La recomendación dada por la Secretaría de Movilidad de Medellín es hacer uso del transporte público, el cual está brandeado con el 'Mañana será bonito fest', por lo cual dese el primer momento se sentirán siendo parte del festival musical.

¿Cuáles son las predicciones climáticas en Medellín?

Para el 1 de diciembre, se estima que la mínima temperatura sea de 16º centígrados, la cual sería en horas de la mañana, mientras que la máxima podría ser de 29º centígrados, la cual se daría alrededor de las 2 de la tarde. El cielo estaría despejado para esta primera fecha, por lo cual es importante la protección solar y la constante hidratación.

Con respecto al 2 de diciembre, el registro mínimo estaría en 14º centígrados en horas de la madrugada. En cuanto a la mayor temperatura, esta sería de 28º centígrados y también se daría entre 1 y 2 de la tarde. En este día sí habrá un poco de nubes, sin embargo, se deben tener precauciones como las mencionadas para el viernes.

