Red Bull Batalla Final Internacional Colombia 2023: Chuty levantó su primer cinturón de campeón

La última vez que Colombia recibió la Final Internacional de la famosa Batalla de Red Bull fue en 2006, cuando otro español, en este caso Rayden, se consagró como campeón mundial. En 2023, el Movistar Arena de Bogotá recibió a los mejores MCs de la improvisación en español y nos regalaron una jornada increíble, en la que Chuty se llevó el preciado cinturón frente a Fat N, la representación colombiana en esta competencia.

El día parecía pintar bien desde tempranas horas del 2 de diciembre de 2023. Miles de asistentes de varias partes del punto comenzaban a reunirse en el corazón de la capital colombiana para vivir un evento que acaparaba la atención de grandes y chicos.

Para esta oportunidad, dieciséis artistas se reunieron para ofrecer un espectáculo digno de este talante. Aczino, actual campeón y representante de México; Gazir, subcampeón en 2022; Mecha, argentino que ocupó el tercer lugar el año pasado; Diego, campeón nacional de Ecuador 2022; Éxodo Lirical, campeón centroamericano 2022, fueron algunos de los protagonistas.

Por otra parte, Oner, venezolano y campeón de Estados Unidos 2022; Fat N, colombiano, sustituto de Carpediem y subcampeón vigente de nuestro país; Chuty, campeón nacional de España; Yoiker, campeón nacional mexicano; Spektro, campeón de la Dark Jauk; Jota, campeón nacional peruano; Nitro, campeón nacional de Chile; Abel, ecuatoriano campeón del Carolina Style, también fueron parte del show.

Y para finalizar, Jesse Pungaz, representante argentino tras ganar el campeonato nacional; SNK, vigente campeón centroamericano; y Reverse, el cubano que conquistó el primer lugar del campeonato de Estados Unidos en 2023, fueron los participantes que se congregaron en esta épica Batalla Final Internacional.

Cerca de la 1:30 p.m. de la tarde, los MCs llegaron al Movistar Arena y fueron recibidos por una multitud de personas que no querían perderse ningún detalle. Una vez hecho esto, se daba paso a uno de los momentos decisivos y trascendentales de la jornada: Los emparejamientos.

¿Y cuáles eran los duelos más esperados de los octavos de final? Fat N VS Gazir, Nitro VS Abel, Spektro VS Chuty y Jota VS Aczino. Para esta fase, los competidores se enfrentaron en dos rondas. La primera fue 4x4 con temáticas y 6 entradas por MC, la segunda fue 8x8 libre y 3 entradas por MC, pero en caso de haber réplica, se disputarían el paso a cuartos en 4x4 libre y 5 entradas por MC.

¡Octavos de Final - Final Internacional! 🏆



- FAT N 🇨🇴 le ganó a GAZIR 🇪🇸

- REVERSE 🇨🇺🇺🇸 le ganó a SNK 🇨🇷

- NITRO 🇨🇱 le ganó a ABEL 🇪🇨

- JESSE PUNGAZ 🇦🇷 le ganó a ONER 🇻🇪🇺🇸



- YOIKER 🇲🇽 le ganó a DIEGO 🇻🇪🇪🇨

- MECHA 🇦🇷 le ganó a EXODO LIRICAL 🇩🇴

- CHUTY 🇪🇸 le ganó a SPEKTRO 🇺🇾

Tras estos vibrantes duelos, pasamos a cuartos de final con ocho nombres repartidos en cuatro enfrentamientos: Fat N VS Reverse, Nitro VS Jesse Pungaz, Yoiker VS Mecha y el encuentro más anhelado de este año, el de Chuty VS Aczino.

Estas cuatro llaves nos dejaron algunas rimas para el recuerdo, pero sin lugar a duda, perdurará para siempre en la historia por haber tenido un batallón de gran magnitud, casi que sin precedente alguno entre el campeón del 2022 y el que a partir de este año será su sucesor, hablamos de Aczino y Chuty.

Fat N, Nitro, Mecha y Chuty fueron los cuatro mejores competidores de esta edición. Un colombiano, un chileno, un argentino y español se disputaron la gloria, por eso las semifinales se hicieron intensas y el apoyo del público en Colombia se hizo notar tras cada rima lanzada.

Los primeros en enfrentarse fueron Fat N contra Nitro. El colombiano le ganó al representante de Chile, pero el duelo estuvo demasiado reñido, sin embargo, Fat logró demostrar por qué es el vigente subcampeón nacional y dejó claro que la edad no es impedimento para comenzar a cumplir los sueños.

Por otro lado, Chuty y Mecha ofrecieron una exhibición digna de un evento internacional de esta magnitud. El argentino no se guardó absolutamente nada y lanzó algunas rimas que hicieron dudar al jurado, sin embargo, el español estaba inspirado y parecía ser su día, por lo que no fue impedimento alguno para llegar a la gran final.

¡Semifinales - Final Internacional! 🏆



- FAT N 🇨🇴 le ganó a NITRO 🇨🇱

Antes de dar paso al enfrentamiento que definiría el tercer y cuarto lugar, se dio a conocer cuál será la próxima sede de la Red Bull Internacional 2024 y el país elegido fue nada más y nada menos que España, más específicamente Madrid, así que la competencia volverá al viejo continente desde 2019.

Dicho esto, Mecha y Nitro disputaron la medalla de bronce que les daría la entrada a la Final Internacional del próximo año y como el que es caballero repite, Mecha, el argentino que había sido tercero en México en 2022, volvió a ocupar la misma plaza, por lo que lo veremos nuevamente representando a su país en la máxima competición global.

Para este punto, la noche caía sobre la capital colombiana y todas las miradas se centraban en dos personas: Fat N y Chuty. El colombiano llegaba a la instancia final siendo la revelación, mientras que el español era el máximo favorito, por lo que el espectáculo estaba más que asegurado.

La final se disputaría de la siguiente manera en cuatro rondas:

La primera de ellas es algo novedoso y nunca visto en esta competencia. Los dos MCs compartirían escenario con Arcángel, quien además fue jurado. Cada participante tendría una única entrada en la modalidad 8x8 con canción.

La segunda ronda fue de 60 segundos por MC con temática libre y una sola entrada. La tercera ronda fue completamente igual a la anterior y la cuarta se definió como 4x4 libre y 6 entradas por MC, pero en caso de haber réplica, todo se definiría en un 4x4 con temática libre y 5 entradas por cada artista.

Aunque en un comienzo fue algo confuso por la intervención del jurado y también porque no se tenía bastante claridad del tema, la exhibición estuvo por todo lo alto. Chuty fue demasiado contundente y aplicó su amplia trayectoria internacional, pero Fat N llegó con las botas bien puestas, como se dice popularmente, y puso a latir con más intensidad el corazón de los colombianos.

La primera ronda terminó con duda por parte de Fat N, porque si bien se establecía que era 8x8, Arcángel lo interrumpió, pero en conversación el jurado, llegaron a un acuerdo para la una evaluación mucho más justa.

Lo que seguiría después de esto se puede definir como candela pura. Los 60 segundos de cada participante fueron intensos y vibrantes, por lo que la duda comenzaba a sembrarse en el público acerca de quién ganaría.

Una vez terminadas las cuatro rondas, el jurado eligió y por decisión unánime el cinturón fue a las manos de Chuty, el español al que le faltaba este reconocimiento en sus vitrinas tras haber realizado una carrera espectacular dentro del mundo del freestyle.

Sin embargo, lo realizado por Fat N es de admirar. Un joven de 17 años y que hasta hace una semana no iba a participar de esta final, ofreció espectáculo en su casa, frente a su público y sin acobardarse, eligiendo enfrentarse a Gazir en primera ronda y pasando por encima de sus rivales con mucha humildad.

Para el recuerdo quedará que Colombia acogió una de las mejores finales en que Aczino se retiró del mundo competitivo, en la que Chuty se hizo con su primer campeonato mundial, en la que Gazir quedó eliminado en primera ronda a manos de un colombiano y en la que Fat N demostró que los jóvenes talentos también tienen mucho potencial.

El próximo año podrá ser trascendental para Colombia con dos compatriotas disputando el título en España y con el nivel que se encuentra actualmente en nuestro país, es probable que veamos por cuarta vez a un compatriota disputar el cinturón y por qué no traerlo a casa.