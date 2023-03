Festival Estéreo Picnic Día 2: verdaderos himnos de la música se apoderaron de Un Mundo Distinto

Es completamente normal que en el segundo día del Festival Estéreo Picnic ya empiece a cobrar factura el cansancio, las pocas horas de sueño, y el hecho de recorrer el extenso Festival Estéreo Picnic: soportando el frío y el lodo al ubicarse en los escenarios y múltiples espacios de goce, sin embargo, nada de esto logra desanimar a los asistentes de Un Mundo Distinto, pues tienen claro que estos son pocos días que los llenan de felicidad en sus corazones y les dejan momentos que se convierten en oro y, en sentido figurado, les dan mil años de vida.

El prometedor día inició a las 2:45 p.m. en el Escenario Adidas con Neck Talese, el proyecto solitario de Nicolás Mejía que presentó sus inconfundibles y melancólicas baladas con tintes de boleros que abordan temas que a todos atraviesan en sus vidas diarias: un homenaje a la música romántica.

La maestra Nidia Góngora, inauguró el Escenario Johnnie Walker demostrando que lleva la música del pacífico en sus venas y que le permite protestar con canto y poesía. Gongora deslimbró, pues es más que una cantora, es una artista innovadora en todo el sentido de la palabra que tiene claro su propósito en la música como herramienta social de cambio.

Mabiland y su grandeza artística y poética aterrizaron en la misma tarima a las 4:30 p.m. con su versatilidad y característico sonido que la ha hecho merecedora de títulos como la reina de R&B en Colombia. Por otra parte, el cantautor venezolano - estadounidense Davendra Danheart entretuvo con su repertorio con sonidos acústicos y con un toque psicodélico que lo hacen destacar en la escena indie latinoamericana.

Ya para las 6:15 p.m. la diosa sueca del electropop, Tove Lo , fue simplemente provocadora. Apareció en el escenario con un traje de lentejuelas y brillos color aguamarina y unas botas color crema. Ebba Tove Elsa Nilsson le hizo justicia a su carrera y propuesta con sonidos de synth-pop en los que plasma sus vivencias más oscuras, así como su tristeza y temas como el amor propio. Sorprendió al público con su nivel de español, en uno de estos les dijo "agáchense" y luego "salten". Expresó su gratitud en múltiples ocasiones y puso a bailar a cada persona que se dejó llevar por los ritmos de sus canciones en el Festival Estéreo Picnic.

La intérprete de 'Habits' recordó que esta canción le cambio su vida en el 2014, pues fue el que la lanzó a la fama y le permitió desarrollar su proyecto musical.

Durante 'Talking Body' cumplió con lo que ha hecho en sus shows de los festivales de la región y se levantó la parte superior de su traje e hizo topless revelando así sus pechos durante unos segundos y desatando la locura y todo tipo de comentarios entre sus fanáticos.

En uno de sus temas más recientes lanzados al mercado, 'Grapefruit', explico cuál es la historia que tiene de trasfondo y cómo cambió la relación que tenía con su cuerpo, de odio y desprecio pasó al amor y la autoaceptación que le permite moverse a su antojo sin importar el qué dirán. Como mencionaron varios de sus fanáticos: “Tove Lo dijo "FREE THE TITTIES" and the titties were freed”.

Mientras se vivía una verdadera fiesta que se apoderaba de cada cuerpo en el Club Budweiser, Aurora fue calificada como una de las presentaciones más bellas de Un Mundo Distinto, su show resultó como algo sublime. La joven de 26 años que combina sus influencias del folk y synthpop enamoró a los asistentes.

“Qué chimba”, fueron las palabras de Debbie Harry, vocalista de la legendaria agrupación Blondie , quienes por poco no llegan al evento debido al tráfico, su presentación inició 40 minutos después de lo programado. A sus 77 años, Harry demostró que sigue siendo una rockstar en todo el sentido de la palabra, sigue siendo la rubia que desafió los estándares e hizo historia con su corazón de cristal.

Esta diva brilló gracias a la calidad de los músicos de la agrupación, entre los que está Glem Matlock, miembro fundador de Sex Pistols. La gran sorpresa fue cuando Systema Solar subió al escenario y juntos interpretaron ‘Sugar on the side’, una fusión espléndida de sonidos y por supuesto, culturas. Para nunca olvidar. Además, en su traje llevaba el mensaje: “DEJAR DE FO*** EL PLANETA”.

Rosalía regresó a la capital del país tan solo 7 meses de presentarse en el Movistar Arena y se ganó el corazón y cariño de cada persona que la vio en el escenario Adidas, el cual por cierto “le quedó pequeño”, pues convocó a muchas personas. Siempre da un show y esta vez la Motomami no decepcionó y muchos la calificaron como el mejor show del FEP.

La artista enamoró a todo aquel que tenía siquiera una duda de su grandeza y cantó ‘Beso’, su nuevo tema con su pareja Rauw Alejandro , y con quien se casará muy pronto.

Drake llegó al escenario principal cuando ya había caído la noche y su espectáculo dividió opiniones, pues estaba destinado para durar una hora y 30 minutos, sin embargo, duró 45 minutos. Aubrey Drake Graham puso a vibrar a cada persona con un recorrido de su monstruosa y monumental carrera. El rapero no necesita nada más para enloquecer a una multitud, solo él, su voz y su imponencia, y algunos efectos como el humo y el fuego que aumentaban la emoción el los segundos correctos de cada tema.

Tomó la bandera de Colombia y la mantuvo en su mano durante varias canciones, recorrió todo el escenario y dejó claridad en que querían que él acabara su show, pero él quería continuar, pues fue su debut en el país y se veía muy emocionado. ¡Qué grande, Drake!

Sin importar lo que piensen muchos, pues algunos lo apoyan y otros lo critican, el artista encendió al FEP le regaló la mejor noche de su vida a muchos de sus fanáticos y expresó su deseo de volver al país.

La jornada cerró con Jerry Rivera, quien reunió a miles de personas en el Escenario Flaming Hot y cantó sus mejores éxitos de la salsa con los que muchos crecieron y ahora pudieron bailar en el Campo de Golf Briceño 18. El puertorriqueño fue todo lo que muchos esperaban tras un exhaustivo día lleno de música, goce, disfruta y euforia total.