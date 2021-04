Cuáles son los latinos nominados en los Premios Óscar 2021

Se acerca la gala de los Premios Óscar 2021 , un evento que promete reunir a los mejores exponentes de la industria cinematográfica para reconocer el trabajo que han realizado en diferentes proyectos. A pesar de que la mayoría de los nominados corresponden a actores estadounidenses o de gran renombre a nivel internacional, algunos latinos también tendrán la oportunidad de ser parte de la velada y de representar satisfactoriamente a cada uno de sus países.

Una de ellos es Maite Alberdi, la directora chilena que logró ganarse una nominación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a 'Mejor Documental' por su trabajo en 'El Agente Topo', que narra la historia de un hombre de la tercera edad que es contratado para investigar hasta el más mínimo detalle sobre la vida de los residentes de una casa de reposo.

En segundo lugar, se encuentran Michelle Couttolenc, Jaime Baskt y Carlos Cortés, quienes son los representantes del talento mexicano. Los tres fueron nominados en la categoría de 'Mejor Sonido' por su participación en la película 'Soul of Metal', que cuenta la historia de un baterista de rock que va quedando sordo. Cabe resaltar que el filme recibió en total 6 nominaciones dentro de las que se encuentran: 'Mejor Película', 'Mejor Actor' y 'Mejor Actor de Reparto'.

Por último, se encuentran Sergio López Rivera, nominado a 'Mejor Maquillaje' por la cinta 'Ma Rainey’s Black Bottom', y Santiago Colombo, concursante por la categoría de 'Mejores Efectos Especiales' en 'The One and Only Ivan'. A pesar de que no son latinos, se incluyen dentro de los trabajadores del séptimo arte de habla hispana, lo que los convierte en una ayuda esencial para que la Academia le siga apostando a incluir a personalidades de otros países diferentes a Estados Unidos y se abra un poco más a la posibilidad de encontrar potencial en otros escenarios.