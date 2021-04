Premios Óscar 2021: cómo se eligen los ganadores

Más de 9.300 personas de la industria del entretenimiento seleccionan a los homenajeados de los Premios Óscar 2021. El número es récord. Pero, ¿quiénes son y cómo se convirtieron en votantes? Este es un vistazo del proceso, complejo y a veces confuso, que lleva a los ganadores de los 23 Premios de la Academia:

¿Quiénes votan?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, que anualmente organiza la premiación de los Óscar, tiene actualmente 9.362 miembros con derecho a voto. La membresía de la Academia se divide en 17 ramas (actores, directores, productores, diseñadores de vestuario, etc.) y quienes aspiren a integrarla deben estar en actividad o haber sido "distinguidos" en la industria.

Los candidatos deben ser patrocinados por dos miembros de la Academia que representen a su rama. Los ganadores y nominados al Óscar se consideran automáticamente miembros y no necesitan patrocinadores. Las solicitudes son revisadas una vez al año por la Junta de Gobernadores de la Academia, que tiene la última palabra sobre quién pasa a formar parte del selecto grupo.

Los miembros solían tener derecho a voto vitalicio, pero desde 2016 se ha limitado a 10 años y es renovable para evitar tener votantes que ya no estén en actividad en la industria. El derecho a voto vitalicio solo se obtiene después de tres períodos de 10 años. Los que no están activos se convierten en miembros "eméritos" que no pueden votar.

¿Quiénes son miembros de la Academia?

Durante mucho tiempo, la Academia no reveló su lista de votantes, aunque nada impide que un miembro diga que puede votar. Con el reclamo contra los "Óscar demasiado blancos" en 2015 y 2016, debido a la falta de diversidad racial y étnica entre los nominados, la Academia reveló que de sus 6.000 miembros, el 93% eran blancos y el 76% eran hombres. La edad promedio era de 63 años.

La Academia anunció entonces que duplicaría para 2020 el número de miembros mujeres e integrantes de minorías para fomentar un ambiente más diverso. A mediados de 2020, anunció que había cumplido ese objetivo: la Academia tiene ahora un tercio de mujeres y un 19% de personas de "minorías subrepresentadas". La organización también ha aumentado mucho el número de miembros extranjeros. Ahora, más de 2.100 no son estadounidenses.

¿Cómo se eligen los nominados?

Los miembros de cada una de las 17 ramas eligen a los nominados en su área de especialización. Los actores, el grupo de votantes más grande, presenta nominaciones para las categorías de actuación, los directores presentan nominaciones para mejor director, etc.

Las nominaciones para algunos premios, como el de mejor película internacional y mejor película animada, se eligen por comités especiales. Todos los miembros votan para elegir a los nominados a la mejor película.

¿Cómo se eligen los ganadores?

Todos los miembros votantes eligen a los ganadores. En 22 de 23 categorías, la persona con más votos es la ganadora. Pero cuando se trata del codiciado premio a la mejor película, los votantes del Óscar han utilizado desde 2009 un complicado sistema de votación preferencial en el que clasifican las películas de las más favoritas a las menos favoritas.

Se pueden elegir entre cinco y diez nominados: este año, ocho películas están en disputa. Si una película obtiene más del 50% de los votos, automáticamente gana. De lo contrario, el conteo se desarrolla en rondas: la película que recibió el menor número de votos para el primer lugar se elimina y sus votos se le asignan a la segunda opción de los votantes. El proceso de eliminación continúa hasta que quede una película con más del 50% de los votos.

"La idea de la papeleta preferencial es reflejar los deseos del mayor número de votantes", explicó Ric Robertson, quien era el director de operaciones de la Academia en 2009 cuando cambió el proceso. "De lo contrario, se podría terminar con una película que, digamos, al 25% le encanta y el resto no la soporta", dijo a Los Angeles Times. "Así, con suerte, se tiene un ganador que la mayoría acepta".

Por: AFP