Christian Nodal anunció concierto en Colombia en la Feria de Manizales

Muy pronto los amantes de los conciertos podrán vibrar y disfrutar en vivo a uno de los artistas más importantes del momento: Christian Nodal , el artista número 1 regional mexicano que ha logrado conquistar al público colombiano y ahora se prepara para el gran concierto que se realizará el próximo 8 de enero en el estadio Palogrande, en la gran celebración de la Feria de Manizales que regresa a la presencialidad con un concierto que prenderá la fiesta este inicio de año.

Éxitos como: 'Botella tras Botella', 'Dime cómo quieres' con Ángela Aguilar, 'Adiós Amor', 'Te fallé', 'Me dejé llevar', 'Se me olvidó', 'No te contaron mal', 'De los besos que te di', 'La Sinverguenza' en colaboración con Banda Ms, entre otras, serán algunos de los temas que el público cantará en este show que promete ser el concierto estrella que abrirá el 2022.

Con más de 7,8 millones se seguidores en Instagram, más de 5.5 B views en YouTube, éxito en todas las plataformas digitales de música y miles de fanáticos, el gran concierto de Nodal promete ser todo un éxito en el país y ser el preámbulo de los eventos masivos en el país, augurando para el 2022 un año de buena música y grandes artistas.

El escenario está listo para deleitar a miles de seguidores del artista que bailarán al son del regional mexicano en enero próximo, una cita imperdible para terminar las celebraciones de fin de año, reunidos en familia y disfrutando de un show lleno de música, luces y la energía de sentir un concierto en vivo.

La Feria de Manizales arranca anotándose un hit con este gran concierto.