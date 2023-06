ATEEZ, los piratas del Kpop, se presentarán en Bogotá por primera vez

Una de las bandas más reconocidas del Kpop su primera gira en Sudamérica con un único show en Colombia. ATEEZ World Tour 2023 [The Fellowship: Break The Wall] se llevará a cabo el 3 de septiembre en el Coliseo Live de Bogotá.

ATEEZ es un fenómeno musical de ocho miembros de KQ Entertainment, reconocida por su carisma y conciertos impresionantes. El grupo rompe récords continuamente con cada álbum que lanzan incluido su último EP 'Spin Off: From The Witness' que logró colocar a ATEEZ en el Top Ten de la lista Billboard 200 por segunda vez.

Mira también: J-Hope, de BTS, estrenará una canción con solista, poco antes de ir al servicio militar obligatorio

La canción principal del EP 'Halazia', fue recibida con gran emoción y el video musical ha acumulado más de 41 millones de visitas hasta la fecha. ATEEZ continuará "rompiendo el muro", lanzando más música durante todo el año y con su gira por Sudamérica prometen brindarles a sus fanáticos, ATINY (nombre oficial del fandom), una experiencia maravillosa e inolvidable.

Esta gira marca la extensión de su gira mundial 'ATEEZ [THE FELLOWSHIP: BREAK THE WALL]' que comenzó en Seúl en octubre de 2022. ATEEZ realizó giras por todo el mundo con muchos conciertos agotados en Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa. Después de sus shows encore 'ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] ANCHOR' en Seúl y Japón, ATEEZ continuará su gira en Bogotá y muchas más ciudades.

Publicidad

Te puede interesar: BTS y más artistas se vieron afectados por el fallecimiento de Ryuichi Sakamoto a causa del cáncer

Después de la explosiva demanda de ATINYs en todo el mundo, ATEEZ llevará a cabo su 'ATEEZ WORLD TOUR 2023 [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL]' en Bogotá en el Coliseo Live el 3 de septiembre. Este es un llamado a todos los ATINYs de Colombia para que se unan a esta nueva aventura del Capitán Hongjoong y sus corsarios con su efervescente combinación de Kpop, hip hop y EDM. Próximamente se tendrá más información de boletería.

Publicidad



ATEEZ está conformado por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho, quienes debutaron en el 2018 con su primer EP y desde entonces han logrado consolidarse como una de las grupaciones más aclamadas en su género. Adicionalmente, han logrado ganar cerca de 15 premios y reconocimientos.