Rüfüs Du Sol anuncia evento Medellín y Bogotá con su Live Show completo en este 2023

Colombia recibirá a uno de los grupos de electrónica dance más esperados, exitosos y fiesteros del mundo. El encuentro tendrá lugar en Medellín el 21 de abril de 2023 en el Diamante de Béisbol y el 22 de abril Bogotá, en el Centro de Eventos Autopista Norte.

Luego de cuatro años de ausencia, Rüfüs Du Sol en un formato live, la banda australiana ofrecerá una celebración electrónica apoteósica junto al dúo austrico reconcido en el mundo del house como invitado especial: HVOB.

Rüfüs Du Sol es una experiencia en vivo con altas dosis de emociones, donde los instrumentos musicales como, teclados, voces, percusión, y una puesta audiovisual única, jugando con las luces de colores y efectos especiales pueden llevar la mente y el corazón a nuevos niveles de baile.

HVOB, el dúo compuesto por Anna Müller y Paul Wallner, vuelve a Colombia con una nueva discografía de canciones que contienen algunas de las piezas más calientes del género house como 'Azrael' y 'Panama'.

Su debut discográfico fue hace 10 años con el ya legendario Atlas y su último logro musical en 2021, titulado 'Surrender'. Aquellos himnos de la banda resonarán y acompañarán a sus seguidores de Medellín y Bogotá, donde podrán escuchar canciones como 'You Were Right', 'Innerbloom', 'Underwater', entre otras.

La banda habló con la revista 'Rolling Stone' sobre el premio Grammy que ganaron "Aún se siente muy surrealista pensar en el hecho de que ganamos un Grammy... Fue como un manifiesto perfecto para volver al ruedo, tras tanto tiempo, creíamos mucho en la canción, y que merecía el reconocimiento que recibió. Sin embargo, no esperábamos ganar debido a que estábamos en la misma categoría con artistas que amamos como Caribou y James Blake".

También hablaron sobre lo importante que es para ellos que la música electrónica sea tan reconocida y deseada a nivel mundial, logrando ser especial para tantas personas, pues es algo que ellos siempre soñaron para ese género musical desde que iniciaron a ser parte de él.

"Desde hace 10 o 15 años, se volvió más conocida y la gente está descubriendo por qué genera un impacto emocional tan fuerte, se trata de una forma de escape que nos logra atraer, como cuando estás en una pista de baile... Nos encanta jugar con sintetizadores, la idea de cortar audio con computadoras es infinitamente divertida y creativa" relató la banda a la revista.