Dua Lipa estrena su nuevo sencillo ‘Physical’, tendencia en YouTube

Hoy Dua Lipa revela más información de su nuevo álbum "Future Nostalgia". La artista ha dejado ver la lista de canciones, además de las ya conocidas, de lo que será su próximo segundo LP que se lanzará el próximo 3 de abril.

"Future Nostalgia" incluirá el éxito número 1 mundial "Don"t Start Now", y el nuevo single "Physical", que está disponible en todas las plataformas de descarga digital desde hoy.

Dua Lipa también dejó saber que el video de ‘Physical’ será super colorido y estuvo dirigido por la aclamada Lope Serrano, la mente creativa detrás del concepto y producción de The Less I Know The Better Video de la agrupación Tame Impala.

En el cierre del 2019 se vio a Dua Lipa los MTV, EMA, ARIA, AMA y varios programas de televisión presentando ‘Don´t Start Now’. Desde su aparición en el 2015 Dua Lipa ha logrado vender más de 4 millones de unidades de su primer disco, más de 60 millones de sencillos a nivel global. De hecho, su primer álbum es también el álbum de una artista, solista mujer en la historia de Spotify.

Dua Lipa es también la mujer solista más joven en haber alcanzado 1 billón de visualizaciones de un video en YouTube. A estos números debemos sumar los más de 500 millones de descargas de ‘Don´t start now’ logradas hasta el momento.

