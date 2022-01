Cyn Santana le canta al empoderamiento femenino con su tema 'PQNMJ'

Después de conquistar al público latino con el polémico video de su sencillo ‘Come’, la cantante neoyorquina Cyn Santana presenta su esperada canción 'PQNMJ’, un tema que busca convertirse en un grito de batalla para empoderar a las mujeres del mundo.

Producido por Dehry, este sencillo cuenta con toques divertidos, sexys y diferentes, pero a su vez, muestra la realidad que viven muchas mujeres que desean disfrutar de la vida solas, sin que nadie las moleste, y demostrando que están hechas para afrontar cualquier reto sin la ayuda de un hombre.

“Este segundo sencillo quería que hablara de cómo realmente me siento frente a la vida y la personas. Aquí hablo con la verdad al decir que no quiero al lado a nadie que me haga perder el tiempo”, aseguró Cyn Santana con respecto a esta canción.

El video de 'PQNMJ’ fue rodado en la ciudad de Nueva York y muestra un poco de la esencia de lo que es Cyn Santana en todas sus facetas.

“Quería que el video fuera rodado en mi ciudad natal. Aquí muestro un poco de lo que soy, de dónde vengo y en dónde nací. Quería que la gente se conectara más conmigo”, concluyó la artista con un tono de emoción.

Para el 2022, esta cantante de descendencia latina (madre salvadoreña y padre dominicano) seguirá enamorando al público con su música, es por eso que está preparando el lanzamiento de más sencillos los cuales harán parte de lo que será su primer trabajo discográfico.