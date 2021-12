La Voz de la Cultura y su inmersión en las raíces y camino al éxito de C. Tangana y Jorge Drexler

La Voz de la Cultura es el nuevo podcast exclusivo de Amazon Music. Allí se trata de explorar, a través de conversaciones con grandes artistas de la actualidad, la forma en la que América Latina está exportando más que nunca su cultura al mundo. Escucha los testimonios de grandes figuras de primer nivel, entrevistados por los editores de Rolling Stone en Español.

C. Tangana marcando el rumbo

C. Tangana es el primero de muchos invitados a participar en La Voz de la Cultura. En este episodio, en entrevista con Diego Ortiz, editor en jefe de Rolling Stone Colombia, el cantante cuenta el camino que lo ha llevado a donde está hoy: la cima del mundo, pues ahonda del proceso de creación, las influencias y el mundo que compone a ‘El Madrileño’, uno de los álbumes más grandes del año.

Para iniciar, el artista se devolvió en el tiempo y contó una anécdota poco conocida sobre su primera conexión con la música, la cual se dio gracias a una guitarra que había en su casa, que tocaba su padre, y con la que él empezó a explorar varias posiciones.

Sobre cómo la cultura española parece estar reconfigurando la música urbana, el compositor expresó que siempre ha tenido una fijación por aquellos artistas que están vinculados a las raíces, de ahí su colaboración con DELLAFUENTE, Niño de Elche y La Húngara.

“Lo mío es más folclore y menos flamenco”, expresó en La Voz de la Cultura.

El español contó cuál fue el camino -un poco difícil- para llegar a ‘El Madrileño’, el cual le generó mucho miedo porque fue un cambio radical a diferencia de los trabajos que venía haciendo anteriormente, pero luego se convirtió en la mejor decisión que pudo tomar en su vida.

El amor y el desamor en las líricas fueron claves en este disco de C. Tangana, ya que la idea era reivindicar la forma de escribir antigua, en aquellos años que la gente recordaba las canciones y las seguían cantando, cuando eran pegajosas y profundas para que generaran impacto.

“Hablarle al amor juvenil o a un amor más romántico, despechado, a un amor latino; esas cosas duran para siempre”, agregó C. Tangana.

Jorge Drexler

Este segundo episodio fue una cálida y cercana entrevista con el maestro Jorge Drexler, en la que habló de su relación con la pandemia, el artista como personaje, sus maneras de creación y su relación con la música más nueva.

El artista uruguayo abrió su corazón para revelar que, así como la pandemia dejó muchos aprendizajes, también quedaron heridas que se irán subsanando con el tiempo. Por su parte, esta época le ayudó a descubrir que definitivamente la interacción es fundamental para su proceso de composición.

“Yo me di cuenta que, aunque la escritura es un acto solitario, está rodeada de contactos sociales, y esa ausencia de contactos social me llevó a que las canciones no se terminaran”, expresó Jorge Drexler, agregando que “solo con soledad y tiempo no se escribe”.

Conversando sobre el proceso de la canción, luego vino el papel tan importante que juegan las redes sociales en la vida de cualquier artista, frente a lo que el uruguayo opinó que estas plataformas, así como han expandido muchas cosas, también han restringido otras como lo es el contacto social real. Definitivamente, nunca será lo mismo compartir una canción por redes sociales que hacerlo frente a frente, de una manera más personal.

Por supuesto, en esta entrevista no se pasó por alto su colaboración con C. Tangana, ya que, aunque fue un choque generacional, Jorge resaltó el nivel literario que tienen los textos que ha escrito el artista español.

Finalmente, Drexler anotó que en estos momentos hay incertidumbre y es difícil trazar planes a futuro, sin embargo, existe una hipótesis de gira. Además, en sus objetivos están el fortalecimiento de la parte audiovisual, algo que también aprendió de C. Tangana.

Disfruta a profundidad La Voz de la Cultura

Recuerda que son 10 episodios que reúnen grandes historias que han marcado la cultura latinoamericana, contadas en voz de quienes están liderando el cambio, entrevistados por los editores de Rolling Stone en Español Colombia.