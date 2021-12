Natti Natasha iba a viajar con su familia en el mismo avión donde murió Flow La Movie

El productor musical José Ángel Hernández, más conocido como 'Flow La Movie' , falleció en un accidente aéreo junto a su esposa Debbie Von Marie Jiménez García y su hijo de 4 años, Jayden Hernández. La noticia causó conmoción en el mundo de la música urbana, artistas y colegas entre ellas Natti Natasha , expresaron sus condolencias en diferentes plataformas digitales.

La dominicana iba a abordar este mismo avión en compañía de su hijo y de su esposo, el también productor, Raphy Pina, un día después de lo ocurrido.

“Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy (día jueves), yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, dijo en medio del shock para el diario puertorriqueño ‘El Nuevo Día’.

Asimismo, mencionó que su esposa se encuentra muy dolida, por lo que decidió no acompañarlo a su juicio en San Juan por la situación de una demanda por uso de un arma automática: “Se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese avión íbamos hoy, toda la familia y mis hijos”, expresó.

De acuerdo con información de la revista 'People', la nave privada sufrió una avería tras despegar del aeropuerto de 'La Isabela', en Puerto Rico. Al detectar la falla, intentó aterrizar en la pista del aeropuerto 'Las Américas' de Santo Domingo, pero este se estrelló. Además, aparte de la reconocida familia, viajaban dos adolescentes y los tres miembros de la tripulación.

El hermano de la víctima, Manny Hernández, habló sobre lo sucedido con sus familiares, tirando duras acusaciones a los responsables del caso. Tras declaraciones a medios locales, además aseguró que la culpabilidad por la muerte de su hermano recaería sobre los operadores de ‘Helidosa’.

Hermano del difunto productor "Flow La Movie" asegura avión que se accidentó había presentado fallas. Pide a Yeni Berenice investigar a la compañía Helidosa. pic.twitter.com/wZPfzmqbNP — Somos Pueblo Media (@RDSomosPueblo) December 16, 2021

El hombre advirtió que todos tenían conocimiento de los problemas técnicos que habían en la aeronave: “El avión tenía fallas y ellos lo sabían, Helidosa los mató, porque ese avión no estaba apto para volar, llevaba dos horas; que busquen el reporte si de verdad quieren ser transparentes... y lo dejaron volar; allí están las pruebas”, concluyó Hernández.

Por otro lado, hace un par de horas, Natti Natasha, en conjunto con su esposo, publicó una fotografía en donde se les ve abordando un vuelo con el siguiente mensaje, el cual hace referencia a la situación de pánico por separarse de su hija el tener complicaciones de salud:

“¡Dios tiene un propósito para todo! Muchas veces difícil de entender, Ante cualquier adversidad tenemos que seguir adelante. Los compromisos siguen en pie, #Miamibash #Hbolive. Primera vez que nuestra hija se separara por condiciones de salud 🤧, como quiera hay que seguir. @nattinatasha la real guerrera #notesoltaré #JAMÁS ❤️”