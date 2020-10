Todo lo que debes saber sobre SmartFilms 2020

View this post on Instagram

Asume el reto de contar cómo a través de la cultura ciudadana se puede transformar el espacio de la mujer en el transporte público. Envía tu crónica y participa por un premio de $15 millones de pesos. Tienes hasta el 30 de octubre del 2020. Participa en la categoría crónicas @TransMilenio. smartfilms.com.co/reto-cronicas #SmartFilms #YoSoySmartFilms #Cortos #Cine