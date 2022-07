La cinta 'Top Gun: Maverick', superó en taquilla a 'Titanic' como estreno de los estudios Paramount

La película 'Top Gun: Maverick' , superó a 'Titanic' como el estreno más taquillero de la historia de los estudios Paramount Pictures en Estados Unidos. Por el momento, el filme protagonizado por Tom Cruise ha conseguido registrar 601,9 millones de dólares en los cines estadounidenses frente a los 600,7 que recaudó 'Titanic' en 1997, según datos del portal especializado Box Mojo Office.

El impacto de 'Top Gun: Maverick' entre sus seguidores y en la prensa dedicada a Hollywood ha sido tal que la película aún sigue atrayendo a un buen número de espectadores a las salas de cine semanalmente y los expertos se cuestionan si ha marcado un punto de inflexión en la 'vuelta a la normalidad' de la industria tras la pandemia.

Así, 'Top Gun: Maverick' sigue batiendo récords, después de que a principios de junio se convirtiese también en la película más taquillera de toda la carrera de Tom Cruise en EE.UU. Hasta entonces, el filme más lucrativo del intérprete en el país norteamericano había sido 'War of the Worlds' (2005). Y es que el interés de los espectadores por esta cinta no cayó a pesar de que el estreno estuviera previsto para 2019 y la COVID-19 arruinara planes y trastocara la fecha inicial.

