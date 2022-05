Secuela de 'Top Gun' no decepciona y lidera la taquilla norteamericana

'Top Gun: Maverick', la muy esperada película de acción no decepcionó en su gran estreno y recaudó un estimado de 151 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá durante el feriado del Día de los Caídos, informó el sitio especializado Exhibitor Relations, observador de la industria. Los espectadores tuvieron que esperar 36 años para ver la secuela de 'Top Gun'. Los críticos dicen que la producción de Paramount/Skydance valió la pena, y algunos la calificaron como superior a la película original.

La película, cuyo estreno se retrasó dos años por la pandemia de COVID-19, recaudó 124 millones de dólares durante el 28 y 29 de mayo y recaudó la misma cantidad en el extranjero, a pesar de no proyectarse en China o Rusia. Fue la primera aparición de la estrella Tom Cruise en superar los 100 millones de dólares.

Cruise interpreta nuevamente al engreído, ahora más veterano, piloto de pruebas de la marina Pete 'Maverick' Mitchell, mientras entrena para bombardear las instalaciones de enriquecimiento de uranio de una nación rebelde. El elenco incluye a Ed Harris, Jennifer Connelly, Miles Teller y Jon Hamm.

En el segundo lugar quedó 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', que en su cuarto fin de semana recaudó 16,4 millones de dólares sumando 21,1 millones por los cuatro días completos. La película de Disney, protagonizada por Benedict Cumberbatch, abrió con la mejor marca del año recaudando 187 millones de dólares.

En tercer lugar se ubica la nueva película 'Bob's Burgers Movie' de la 20th Century. La película animada, basada en un popular programa de televisión, ganó 12,6 millones por tres días y 15 millones en cuatro de proyección. 'Downton Abbey: A New Era', una cinta basada en la popular serie británica de Focus Features, quedó cuarta, con 5,9 millones de dólares en tres días y 7,5 millones de dólares en los cuatro.

Ya en el quinto puesto figura la animación familiar de Universal 'The Bad Guys', con ingresos de 4,6 millones de dólares en tres días y 6,1 millones en cuatro.

Completan la lista del top 10 las siguientes películas:

6.- 'Sonic 2' (2,5 millones en 3 días; 3,1 millones en 4)

7.- 'Todo a la vez en todas partes' (2,5 millones; 3,1 millones)

8.- 'La ciudad perdida' (1,8 millones; 2,3 millones)

9.- 'Men' (1,2 millones; 1,5 millones)

10.- 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' (USD 905.000; 1,1 millones)- AFP

