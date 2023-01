La actriz, Daisy Ridley confiesa que "está buscando trabajo" y quiere volver a 'Star Wars'

Hace más de tres años, Daisy Ridley le dio vida al personaje de 'Rey' en 'Star Wars: Episodio IX, El ascenso de Skywalker', un papel que en su momento quiso dejar atrás para abrirse camino en otras producciones cinematográficas.

Aunque Ridley se alejó de este papel para interpretar producciones como 'Sometimes I Think About Dying', 'Caos: El Inicio', 'Women in the Castle', entre otras, se conoció recientemente que la actriz inglesa manifestó en medio de una entrevista para Rolling Stone sobre las posibilidades de volver al universo de Star Wars: "Estoy abierta a una llamada. Estoy buscando trabajo".

En entrevista para este medio, la actriz opinó sobre los cambios realizados en el personaje que ella encarnó y cómo las decisiones del director, Jeffrey Jacob Abrams se vieron reflejados a diferencia de la perspectiva de Rian Johnson quien expuso que todos podrían ser extraordinarios.

"Bueno, J. J. Abrams fue quien dijo, ella no es de nadie, así que no fue solo 'The Last Jedi' donde estaba ese mensaje. Lo interesante del último, para mí, fue que puedes ser un héroe y no venir de ningún lado o puedes ser un héroe y venir literalmente de la peor persona del universo": manifestó la actriz de 30 años.

Cabe resaltar, que anteriormente Daisy Ridley, expuso su punto de vista sobre una vuelta a pisar el set de grabación de la franquicia de Star Wars, en el que resaltó que, si bien, dejaba atrás a 'Rey', no se despedía completamente de ella.

Así resaltó que: "Quiero decir, nunca digas nunca. Siempre estoy dispuesta a revisitar el personaje. Pero lo hermoso es que este es un maravilloso y gran universo con muchas otras historias que aún tienen que contarse. Creo que hay muchas cosas increíbles que tienen que hacerse antes de un regresar".

La última entrega de Star Wars, 'The Rise of Skywalker' se estrenó en el 2019, estuvo bajo la dirección de J. J. Abrams, en el elenco, a parte de ser protagonizada por Daisy Ridley, otros actores que permitieron el desarrollo de este film fueron: Adam Driver, Oscar Isaac, Naomi Ackie, John Boyega y Richard E. Grant.

Esta producción de ciencia ficción, obtuvo un éxito taquillero de 1.1 billones de dólares, la mayoría de las recaudaciones se lograron en Estados Unidos y Canadá.

