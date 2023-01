Ana de Armas y Guillermo del Toro fueron algunos de los nominados a los premios BAFTA 2023

Los Premios BAFTA 2023 ya anunciaron la lista de los nominados es sus diferentes categorías de cine, la actriz, Ana de Armas fue seleccionada en la categoría a Mejor Actriz, mientras que el director de cine , Guillermo del Toro está postulado a Mejor Película de animación.

La actriz cubano-española, fue elegida gracias a su interpretación en la película 'Blonde', donde encarnó a la icónica, Marilyn Monroe. Una película biográfica sobre la vida de la estrella de Hollywood, el filme estuvo bajo la dirección de Andrew Dominik.

Por su parte, Guillermo del Toro compite con su producción méxico-estadounidense, 'Pinocchio' en la categoría de animación. El también productor y guionista mexicano ganó recientemente los Premios Globo de Oro con 'Pinocho' a Mejor Pelìcula Animada y Mejor Banda Sonora.

Ana de Armas se disputa la premiación con actrices destacadas como: Viola Davis en 'The Woman King ('La Mujer Rey'), Emma Thompson para 'Good luck to you, Leo Grande' (‘Buena Suerte, Leo Grande'), Cate Blanchett de 'Tár', Michelle Williams en 'The Fabelmans' ('Los Fabelman') y Danielle Deadwyler en 'Till' ('Till - El Crimen Que Lo Cambió Todo').

En la gala de la Academia Británica, Del Toro compite junto a las producciones: 'Marcel The Shell With Shoes On' de Dean Fleisher Camp, 'Puss In Boots: The Last Wishe' ('El gato con botas: El último deseo') de Joel Crawford y 'Turning Red' ('Red') de la animadora, Domee Shi.

Otras de las categorías que se dieron a conocer y de las cuales se recibieron nominaciones fueron para 'Argentina, 1985' protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzanien en la selección de Mejor Película Extranjera. En la misma categoría se encuentra 'All Quiet on the Western Front' ('Sin Novedad en el Frente'), 'Corsage' ('La Emperatriz Rebelde'), 'Decision to Leave' y 'The Quiet Girl'.

