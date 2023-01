Robert Downey Jr decide decirle adiós a su pelo y sus dos hijos lo ayudan

Luego de terminar su recorrido en el mundo de Marvel, el actor Robert Downey Jr , volvió a retomar la actuación en diferentes papeles alejados de superhéroes, y en este caso participa en una nueva serie que aún no tiene fecha de estreno. Por esta razón Robert, tomó la decisión de cortarse el pelo, dado que no estaba dispuesto a usar un gorro falso que cubriera su pelo natural, pues es muy incómodo para él, ya que va a caracterizar varios personajes como: un agente de la CIA, un director de cine y un congresista en 'The Sympathizer'.

En una de sus historias de su cuenta personal de Instagram, el actor vivió el divertido momento junto a Sexton y Avri, sus dos hijos cuando les pidió ayuda: "no quiero tener que usar una gorra calva, ¿Podrían afeitarme la cabeza?", a lo que ellos responden que sí.

El actor ya había causado sorpresa ante sus seguidores, luego de que lo fotografiaran en el set de grabación de 'The Sympathizer', donde se ve con una cabellera roja y con un aspecto delgado y envejecido.

Si lo ves así por la calle, no sabrías quién es.#RobertDowneyJr luce irreconocible en el set de rodaje de 'The Sympathizer', una nueva serie sobre espías durante la Guerra de Vietnam. pic.twitter.com/JPenfkuHjt — 35 Milímetros Cine y TV 🎬 📺 (@35milimetros_es) January 17, 2023

Aunque parece que a sus seguidores no les ha gustado mucho su cambio de look, él lo luce de forma orgullosa, así fue en una de sus últimas apariciones en la gala de los premios Governors Awards que tuvo lugar en noviembre de 2022, donde estuvo acompañado de su bella esposa Susan Levin.

El actor de 57 años se encuentra preparando estos nuevos proyectos que se esperan sean estrenados en 2023, contando con producciones de cine y televisión. Mientras tanto, sigue siendo recordado como uno de los mejores superhéroes de Marvel por todos sus seguidores con gran cariño.