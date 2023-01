Estos fueron los tráileres que se revelaron en el Super Bowl 2020

Como es tradición, el Super Bowl trajo algunos de los mejores adelantos para el 2020 en todo lo que se trata de cine.

El evento deportivo, considerado como uno de los más vistos en televisión en el año, expuso los tráileres de algunas de las películas más esperadas.

‘Mulán’, ‘Hunters’, ‘Bob Esponja: Al Rescate’, ‘Sonic: La Película’, ‘Rápidos y Furiosos 9’, ‘Un Lugar en Silencio 2’, ‘El Hombre Invisible’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘Black Widow’, ‘James Bond: Sin Tiempo Para Morir’, ‘Minions: The Rise of Gru’ y ‘The Falcon and The Winter Soldier’, ‘Wandavision’ y ‘Loki’ tuvieron sus pequeños abrebocas en el evento deportivo más importante del fútbol americano.

Aquí todos los adelantos:

‘Mulán’

‘Hunters’

‘Bob Esponja: Al Rescate’

‘Sonic: La Película’

‘Rápidos y Furiosos 9’

‘Un Lugar en Silencio 2’

‘El Hombre Invisible’

‘Top Gun: Maverick’

‘Black Widow’

‘James Bond: Sin Tiempo Para Morir’

‘Minions: The Rise of Gru’

‘The Falcon and The Winter Soldier’, ‘Wandavision’ y ‘Loki’

