'Encanto' de Disney se lleva el premio Bafta a mejor película de animación

La película de Disney inspirada en los paisajes de Colombia y su cultura, 'Encanto' , se llevó el premio a mejor película de animación en la entrega número 75 de los premios Bafta (British Academy Film Awards), celebrados en Londres.

El Royal Albert Hall fue el lugar de ceremonia de premiación, donde 'Encanto' competía con otros largometrajes como 'Flee', 'Luca' , y 'The Mitchells vs the Machines' también muy aclamadas por la crítica.

Tras ser escogida como la mejor cinta animada, la productora Yvett Merino y el guionista, Jared Bush, subieron al escenario a recoger el premio, y fue la misma Merino quien envió un mensaje de agradecimiento y destacó que la película es una fiel representación y reflejo de Colombia.

"Gracias Bafta por esto, era un sueño crear una película así desde que era pequeña. Juntar en una historia a personas con diferentes personalidades, diferentes colores de piel. Cuyas voces son escuchadas", dijo Merino.

Se espera que 'Encanto' arrase en la próxima entrega de los premios Oscar donde está nominada a Mejor Película de Animación, donde compite contra 'Luca', 'Flee', 'Raya y el último dragón' y 'Las máquinas contra los Mitchells'; Mejor canción y Mejor Banda Sonora contra 'No mires hacía arriba', 'Dune', 'Madres Paralelas' y 'El poder del perro'.

Es importante recordar que el tema 'We Don't Talk About Bruno' lideró por más de tres semanas la lista de Billboard ‘Hot 100′, convirtiéndose en el mayor éxito de Disney desde el año 1995.

La ceremonia de los Oscar, los premios más importantes del cine se llevará a cabo el 28 de marzo en el teatro Dolby de Hollywood.

Entre otras cintas que resultaron ganadoras en los Bafta se encuentra ‘El poder del perro’, que se alzó en las categorías Mejor Dirección y Mejor Película, 'Cruella' en Mejor Diseño de Vestuario; por su parte, Will Smith se llevó el reconocimiento como Mejor Actor en la cinta 'Rey Richard: Una familia ganadora'.