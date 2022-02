'No se habla de Bruno', canción de 'Encanto', llegó al primer puesto de los 'Hot 100' de Billboard

Siendo un éxito a nivel mundial, la película N° 60 de Disney inspirada en Colombia, 'Encanto' , no ha dejado de ser noticia en las plataformas digitales, ese es el caso de su sencillo 'No se habla de Bruno', canción que hace parte de la producción animada, la cual su viralidad y melodía pegajoza logró posicionarse en una de las listas más importantes de la industria, los 'Hot 100' de Billborad, como el primer lugar, dejándola como la canción de Disney más reproducida desde 1995.

Sin llevar más de seis meses de su estreno en las salas de cine, 'Encanto' y su banda musical ha logrado romper récords no solo a nivel cinematográfico, eso lo podemos ver al ser la película de Disney la gran ganadora en los premios Golden Globes.

Otro ejemplo de su gran alcance son los números que se aprecian en el sencillo, el cual habla de la historia prohibida de la familia Madrigal, acumulando más de 158 millones de visualizaciones en el canal oficial de Disney en YouTube y en la plataforma de Spotify alcanzando más de 78 millones de reproducciones con un total de siete mil descargas.

Por otro lado, la influencia que las redes sociales han puesto en la reproducción de diferentes canciones ha hecho que cualquier canción tenga gran acogida en poco tiempo, dependiendo de su contexto y utilización, por lo que la canción de Disney no se ha quedado atrás. Por eso, la composición del reconocido escritor, creador y productor de musicales de Broadway, Lin-Manuel Miranda, se ha viralizado en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

Como si fuera poco, Disney no había sido tendencia por su música desde hace más de 20 años. La última película, antes de 'Encanto', en obtener un sencillo musical que generará tanta aceptación y repercusión fue ‘Colors of the wind' ('Colores en el viento'), de la cinta cinematográfica ‘Pocahontas’.

Para ese entonces, por la década de los 90, la canción de la princesa Disney ocupó el mismo puesto de la aclamada lista de Billboard, pero desde ese momento ninguna otra composición había sido tan aclamada, incluso, tampoco había hecho lo que la trama, basada en Colombia, ha logrado desde su estreno el pasado 25 de noviembre de 2021, llegando a superar a 'Easy On Me' de Adele y 'Cold Heart' de Elton Jhon y Dua Lipa.

