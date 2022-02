'Encanto' causa sensación en los Premios Óscar con sus tres nominaciones

Sin duda alguna, la película número 60 de Disney inspirada en Colombia, 'Encanto', no deja de sorprender en el mundo cinematográfico. Estando muy cerca de la entrega de los Premios Óscar, se conocieron a sus grandes nominados, donde la cinta animada participa tres veces, compitiendo en categorías como 'mejor película animada', 'mejor banda sonora' y 'mejor canci´ón original'.

'Dos Oruguitas', canción principal de la película, compuesta por Lil-Manuel Miranda e interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra no se queda atrás, la composición alcanza su puesto de nominación, estando a la par de sencillos como 'Be Alive' y 'No Time to Die'.

Asimismo, la parte sonora del filme representa un alto nivel de posibilidades de llevarse la estatuilla de oro, teniendo en cuenta que la mayoría de sus 'soundtracks musicales' han sido un éxito a nivel mundial. Como por ejemplo, 'No se habla de Bruno', que aún se encuentra en la lista 'Hot 100' de Billboard.

Por otro lado, la producción que es candidata a ganar en mejor película animada, y se encuentra en la misma sección que productos también elaborados por Disney como 'Luca' y 'Raya y el último dragón'.

"Felicidades a todo el equipo de #Encanto por sus tres nominaciones a los #PremiosOscar en las categorías de Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original", escribió la cuenta de Instagram de Disney Studios Lationamérica, celebrando un logro más de la productora.

¡Orgullo colombiano!, desde su estreno en el pasado mes de noviembre, 'Encanto' continúa llenando los espacios en las salas de cine y principales taquillas del mundo. Razón por la que la historia de la familia Madrigal, quienes viven en un lugar mágico de montañas en Colombia, se lleva los aplausos y halagos de sus creadores y espectadores.