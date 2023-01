ChocQuibTown estrena ‘Que Me Baile’ al lado de Becky G

ChocQuibTown uno de los líderes culturales afros más importantes a nivel latinoamericano se unen a la estrella estadounidense Becky G para lanzar su nuevo sencillo ‘Que Me Baile’.

Goyo, Tostao y Slow Mike presentan un dancehall con un beat pegajoso y un video inspirado en las culturas tribales que combinan un tempo lento que fusiona sonidos urbanos y toda la celebración que significa bailar.

“La luz no nos enfoca / Porque no aprovechas y me tocas / Hazme cosquillitas con tu boca / Vamos subiendo el nivel, no te lo pido yo, te lo pide mi piel”, reza una parte de la canción que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

ChocQuibTown se encuentra en su gira por Estados Unidos, ‘Que Me Baile’ se suma a las otras colaboraciones que han realizado con artistas de la talla de Wisin, Carlos Vives, Nicky Jam, Prince Royce, Farruko, Zion y Lennox entre otros.

El video fue dirigido por Daniel Durán, responsable de otros videoclips como: ‘Sin Pijama’ de Becky G y Natti Natasha, ‘La Fórmula’ de Daddy Yankee, Ozuna y De La Guetto, ‘Devuélveme el Corazón’ de Sebastián Yatra, entre otros.

