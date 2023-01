Así será OFFF Bogotá, uno de los festivales de creatividad más importantes del mundo

Aterriza en Colombia OFFF, una de las vitrinas más importantes de la creatividad, arte y diseño digital contemporáneo. Es un Festival internacional que nació en Barcelona hace 19 años, se ha convertido en referente mundial por ser la comunidad más relevante de su tipo. Se llevará a cabo en Bogotá en el marco de la celebración de los 20 años de historia del festival el 12 y 13 de marzo de 2020.

OFFF se hace anualmente en el corazón de Barcelona, con el objetivo de crear una comunidad global y recorre el mundo durante el resto del año como "OFFF on Tour". Lo hace con ediciones que se dan en ciudades icónicas como, Londres, Paris, Berlín, New York, Viena, Moscú, Lisboa, Montreal, CDMX, TelAviv y Milán. Ahora, la capital colombiana se suma a la lista con OFFF Bogotá.

"Nos llena de orgullo que los ojos del mundo de la creatividad estén puestos sobre Colombia. OFFF Bogotá promete ser unos de los eventos más importantes para la industria nacional y de la región. Además, el país tendrá, por primera vez en un solo evento, una comunidad mundial con los mejores talentos. Estas grandes mentes compartirán sus experiencias e inspirarán a miles de personas para que sigan creando", indicó Rafael Rodríguez, Director Ejecutivo de OFFF Bogotá.

El festival de arte, diseño y creatividad digital se llevará a cabo en la capital de Colombia y se hará anualmente, porque cada vez está más posicionada en la región como un lugar de gran desarrollo creativo y técnico.

"Tiene un matiz especial, porque OFFF Bogotá es la primera parada que hará "OFFF on Tour", en el marco de la celebración de los 20 años del festival. Un claro mensaje de la confianza que depositan sus creadores en nosotros y una maravillosa responsabilidad que adquiere la ciudad", agregó Rodríguez.

Esta plataforma se presentará en el Centro de Convenciones Ágora el 12 y 13 de marzo de 2020. Habrá una gran agenda con más de 16 charlas creativas dirigidas por las mentes más brillantes de la industria a nivel mundial, actividades de networking, talleres, instalaciones, fiestas, "Meet & Greet", 19 Mercados Creativos y "Fun Zone".

El festival tiene varios objetivos. Entre ellos, enaltecer la profesión artística y a todos los componentes de la industria, poner en el mapa de diseño digital global a Colombia, generar una plataforma de exposición de talentos locales y proyectarlos a nivel internacional.

Rafael explica: "Queremos hablarle al país acerca del futuro de la imagen, toda la maquinaria que hay detrás de cualquier tipo de producción creativa. Los grandes talentos inmersos y tras bambalinas, el expertise necesario en cada una de las disciplinas y la importancia del "cross" de ellas para el futuro de la industria. OFFF Bogotá trae una visión de 5 a 10 años en adelante, es un ambicioso proyecto para que en Colombia se pueda hablar de diseño, creatividad, arte digital y se haga en el lenguaje transversal audiovisual y gráfico a directores, diseñadores, estudiantes, ingenieros, músicos, creativos, fotógrafos, comunicadores, personas de marketing y agencias ATL, BTL, Digitales y de medios, entre otros. Todo esto, con un enfoque en cine, tv y publicidad”.

También, en OFFF Bogotá se van a presentar las tendencias mundiales, capaces de inspirar a creativos y equipos de mercadeo, lograr que se de "networking" y alianzas entre participantes; se está dando una plataforma para la generación de proyectos locales e internacionales, a la vez que se impulsa el conocimiento, intercambio y la colaboración a través de la integración de todo tipo de disciplinas.

OFFF alberga talentos innovadores e internacionales para compartir sus experiencias. De esta forma se convierte en punto de encuentro clave para que todos los talentos del mundo se unan y colaboren. Su comunidad mundial reúne ganadores de Oscar, Emmy, BAFTA, VES, Cannes, Clio, AICP, London INTL, NY Fest INTL, entre otros. Muchas de sus presentaciones han sido ganadoras de premios como: The Sundance Film Festival, Vimeo Staff Picks, SXSW awards and Gold Lion y The Berlinale.

"Line Up" para OFFF Bogotá 2020

Para la primera edición de OFFF Bogotá, los talentos que se presentarán en el escenario principal serán internacionales. Esto se hace con el fin de presentar la visión global de los desarrollos de la industria creativa. Incluye ganadores de premios Emmy, Cannes, NY Festival, entre otros.

Territory Studio (EEUU) : Hizo parte del equipo ganador del premio Oscar 2018 por VFX con Blade Runner 2049 y estuvo nominado por Guardians Of The Galaxy Vol 2. Es un estudio especialista en creatividad con un enfoque único para el diseño de imágenes en movimiento, efectos visuales y experiencias digitales. Algunas de sus participaciones cinematográficas más destacadas son: Ready Player One, Avengers: Infinity War, Avengers: Age Of Ultron, Avengers: End Game, Blade Runner 2049 , The Martian, Ghost in the Shell , Guardians Of The Galaxy, Ex_ Machina, Pacific Rim, Jupiter Ascending, Mission Impossible: Rogue Nation y muchas más. Sus clientes abarcan los sectores de entretenimiento, cultura, comercio y tecnología. Ver Reel.

Mill + (Reino Unido) : sus galardones más recientes incluyen un Cannes Gold Lion for Innovation y el SXSW Innovation. LIA, Cannes Lions, Creative Circle Awards, NY Festival, Kie Klappe, Webbi Awards, AICE, APA, British Arrows, AICP, CLIO, The One Show, D&AD, APA ideas Awards, HPA y estatuas VES. este estudio de creación de contenido y efectos visuales colabora en proyectos para las industrias de publicidad, videojuegos y música. Crea asociaciones basadas en la excelencia creativa y las tecnologías de vanguardia, con las principales agencias del mundo, directores innovadores, empresas creativas y marcas visionarias. Producen proyectos dirigidos visualmente para cualquier pantalla y crean impresionantes experiencias interactivas e inmersivas. Dentro de sus colaboraciones musicales más reconocidas está el video de The Chemmical Brother ‘Wide Open’ .

Imagingary Forces (EEUU): compañía especializados en storytelling visual, ponen las ideas en movimiento. Conformada por talentos individuales que trabajan en equipo para empujar los límites de la posibilidad creativa. Al asociarse con compañías de entretenimiento y los principales creadores de tendencias culturales, siempre buscan crear impacto y encender la imaginación. Hacen creaciones que van desde experiencia de usuario, hasta títulos de películas y series, entre mucho otros. Han creado numerosas secuencias de títulos para cine y televisión, como Stranger Things, Game of Thrones, Mad Men, Se7en, Mission Impossible, Boardwalk Empire, Transformers y 5000 Days of Summer. También han creado experiencias escénicas para los Academy Awards, MTV Video Music y Movie Awards y el Victoria’s Secret Fashion Show.

Refik Anadol (Turquia) artista y director de medios turco. También es profesor e investigador en el Departamento de Artes de Medios de Diseño (UCLA). Trabaja en los campos del arte público especifico del sitio con el enfoque de la escultura de datos paramétricos y audio/visual en vivo con un enfoque de instalación inmersivo. Su trabajo explora el espacio entre las entidades físicas y digitales creando una relación híbrida entre la arquitectura y las artes de los medios.

Territory Studio (Estados Unidos y Reino Unido) , Mill + (Reino Unido) , Imaginary Forces (Estados Unidos), Sila Sveta (Rusia) , Refik Anadol (Turquia) , Los York (Estados Unidos) , Burton Rast (Estados Unidos) , Justin Maller (Australia) , Cookie Studio (Reino Unido) , SuperBien (Francia) , Vasava (España) , North Kingdom (Suecia) , B-Reel (Reino Unido) , Paloma Rincón (México) .

Take OFFF

El festival OFFF es un modelo que se adapta a las diferentes circunstancias culturales, sociales y de la industria creativa de cada país donde llega con "OFFF On Tour". Para potenciar el talento local se da "Take OFFF", una convocatoria cerrada para crear la interpretación del logo de OFFF Bogotá, el cual se presentará en una galería digital el 12 y 13 de Marzo durante el festival.

“En OFFF, creemos que todos tienen una historia que contar, desde artistas emergentes o establecidos, individuales o colaborativos, hasta marcas locales y globales. Nuestro objetivo con Take OFFF es retar talentos de la industria artística, creativa y de producción en las diferentes disciplinas, para que puedan incrustar su realidad en la nuestra. Apropiarse de ella, a través de un storytelling potente, concepto y maestría en su técnica; involucrando su lectura sensorial y/o emotiva”, concluye Rafael Rodríguez.

