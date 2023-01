El Bogotá Web Fest arrancó reflexionando sobre el mundo digital

El Bogotá Web Fest comenzó con talleres, conversatorios y actividades.

Entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana se llevaron a cabo tres talleres en la Universidad Jorge Tadeo Lozano: ‘Pitch y Taller de Guion para Web’, liderado por Caracol Next; ‘Taller Creando para las Marcas’ por Dirty Kitchen y ‘Taller de Producción para Realidad Virtual’ por Mancel Martínez.

Al mismo tiempo, comenzó el primer conversatorio en el Teatro de Bogotá de la Universidad Central: ‘Música y Radio a la Carta’ en donde: Álvaro González, coordinador de la emisora Radiónica; Diego Maldonado, country manager Colombia en ONErpm; Marcela Patarroyo, CEO de MIDI Music; Juan Camilo Ruíz, profesor de la Universidad Central; Andrés Guerrero, compositor musical y escritor y María Linares, directora de Mucine, hablaron sobre las estrategias para hacer negocios de la música en el entorno digital, los intermediarios, los artistas, las plataformas, los compositores y las audiencias.

Luego, al finalizar la mañana, a las 10:30 a.m., empezó el panel ‘Digital Pop Corn’ en donde se debatió sobre la producción y la distribución digital, teniendo en cuenta el impacto de esto en todos los medios tradicionales, en especial sobre la televisión.

Este panel contó con la moderación de Carlos García, director de desarrollo de audiencias digitales de la Unidad de Medios de Caracol Televisión y tuvo los siguientes panelistas: Lance Schwulst, vicepresidente de contenido de MHz Networks; Diego Carvajal, director digital de Discovery Networks Latinoamérica y US Hispanics, y Alejandro Escobar, gerente Transmedia de Canal Capital.

Tras un breve descanso para almorzar, siguió el panel: ‘Influenciando con Sentido’, que fue moderado por la escritora y actriz Carolina Cuervo, y que se preguntó, entre tanto, sobre la manera en la que inciden los influenciadores en las redes sociales sobre las audiencias y viceversa.

En este panel se destacó la participación de Alejandra Azcárate, presentadora, locutora, comediante y actriz, quien afirmó:

“Uno empieza a entender en las redes un ejercicio sicológico que está inventado que se llama la sombra o el espejo, que es muy básico: lo que a uno le molesta de los demás, es lo mismo que uno tiene adentro y no ha identificado. Cuando uno le dice a una persona: ‘uy es que usted me cae mal Azcárate, usted es una soberbia, es que usted se cree lo máximo’… bueno es verdad, me puedo reír de eso y así es que me permito no agredirme, no darles las armas a los otros para que tampoco lo hagan y divertirme porque eso se trata. Las redes son una herramienta de trabajo, de difusión, de comunicación, pero no son la vida misma”.

En este panel también hicieron parte: María Paulina Baena, periodista de El Espectador y presentadora de La Pulla; Geraldine Pomato, fundadora de Wikimujeres, junto con Camila y Claudia Torres, creadoras de Mishmash Ladies.

La jornada cerró con el lanzamiento del proyecto transmedia ‘Yo Debería Ser Flaca’ de Camila Serna, Juliana Duque y Catalina Rodríguez.

El Bogotá Web Fest finalizará el viernes 22 de febrero, con la entrega de los BUG AWARDS.

