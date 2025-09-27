Mafe Méndez expresó su preocupación por un artículo de gran valor que le prestó una marca

Mafe Méndez, reconocida por su carisma, humor y estilo auténtico, ha conquistado a más de 2 millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. En ellas comparte desde anécdotas cotidianas hasta momentos personales, lo que la ha convertido en una de las creadoras de contenido más queridas por su comunidad.

Recientemente, la influencer anunció a través de sus redes sociales que viajaría a Nueva York unos días para realizar un curso de inglés. Durante su estadía ha mantenido a sus seguidores al tanto con divertidas publicaciones sobre su experiencia en la ciudad.



Sin embargo, fue precisamente a través de su cuenta de TikTok donde relató una situación poco agradable: mientras cumplía con compromisos personales y laborales, expresó su preocupación por un artículo que aún no ha sido lanzado al mercado y que le había sido prestado por una marca para una colaboración especial.

"Hoy en cosas que solo me pasan a mí, no encuentro un celular que todavía no se ha anunciado oficialmente", contó Mafe con su característico sentido del humor, aunque visiblemente estresada por la situación.

La creadora de contenido compartió en su video la última foto en la que aparece con él, una imagen que le había enviado antes a su amiga Carolina. En ella se aprecia el diseño moderno y elegante del dispositivo, con un acabado en vidrio que refleja la luz con destellos que lo hacen aún más llamativo.

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, buena vibra y hasta historias similares. "Diosito no abandona a sus mejores guerreros", "Mafe siendo Mafe" o "Nivel de sal 10/10", fueron algunas reacciones de sus seguidores.