Mafe Méndez expresó su preocupación por un artículo de gran valor que le prestó una marca

Lo que parecía un día normal de trabajo y estudio terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para la influencer y creadora de contenido Mafe Méndez.

Mafe Méndez confesó en TikTok que se encuentra preocupada por una situación en Estados Unidos.
Foto: Instagram @lamafemendez
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

