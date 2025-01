La millonaria suma que Mafe Méndez debe pagar en una clínica de Estados Unidos

Mafe Méndez vivió un angustiante momento en septiembre del 2024 cuando estando sola, en Miami y sin hablar inglés, tuvo que enfrentarse a una pesadilla al sufrir una hemorragia interna por la que casi pierde la vida.

Al parecer, la joven quería pasar unas semanas disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos, pero fue sorprendida por un grave malestar que se convirtió en una emergencia que la hizo perder la conciencia justo después de llamar a emergencias.

Por medio de sus redes sociales la creadora de contenido contó que se sentía muy mal y por eso tomó la decisión de acudir al 911 para pedir ayuda. Alcanzó a contar lo que le estaba sucediendo y dónde era el lugar en el que se quedaba, para entonces se desmayó.

La influencer despertó después en el hospital junto a cuatro médicos que le contaron cómo fueron las cosas y que ellos la sacaron para ayudarla. Lo cierto es que lo que tenía era que se le estalló un quiste en el ovario y esto le causó una hemorragia interna.

Deuda de Mafe Méndez

En medio de una dinámica en su cuenta de Instagram, la joven permitió que le hicieran preguntas y allí salió a la luz que su deuda supera los 275 mil dólares, que en pesos colombianos equivale a más de $1.100 millones.

La creadora de contenido no ha tenido reparo al confesar que no sabe cómo pagará todos esos millones e incluso hizo una broma sobre que está esperando que la llamen a un juego en el que el premio sea esa cantidad de dinero.

“Estoy con una abogada mirando qué hacer. Confío mucho en Dios y él me puso en ese hospital con todos esos medicamentos y exámenes”, escribió y continuó: “Creo plenamente que voy a salar esa deuda de la mejor manera, así sea trabajando en ese hospital”.

Finalmente, hizo otra broma gracias a su nivel de inglés: “Hello how are you? Yu nid asistance?” y aseguró que tiene claro que podrían despedirla si algo así llegara a suceder.

