Yuri reveló uno de sus mayores secretos y confesó que su vicio era tener relaciones íntimas

En una entrevista con Leonardo 'Nayo' Escobar, en la que abrió su corazón y se sinceró por completo, Yuri dio a conocer que más allá de lo que muchos pensaron o dijeron cuando su carrera estuvo en el punto máximo, ella tan solo tenía un vicio y era "al amor", tal y como ella cataloga el tener relaciones íntimas con todos los hombres que le gustaran, y no a las drogas como se rumoraba, dado que varios de sus colegas estaban sumergidos en ellas.

"Lo mío era: ese me gusta, me lo traen", dijo la cantante al inicio de su relato, en el cual aceptó que en dicha época no le importaba si le interesaban hombres casado, pues para ella eso no era un obstáculo para obtener placer.

El periodista aprovechó esta confesión para preguntarle acerca de cómo llegó a este punto, por lo cual le cuestionó el motivo por el cual el ser humano pierde consciencia de sus actos y se deja llevar por la lujuria, a lo cual ella respondió: "piensas que esa es la vida, como no conoces la otra parte, que es la paz, la integridad, la familia y estás joven consideras que hay que vivir la vida loca, pero tienes consecuencias"

Tras esto, Yuri confesó que para ella el karma llegó a través de un papiloma cérvico uterino, casi cáncer, el cual, aseguró, la tuvo entre la vida y la muerte. A su vez, exaltó que cuando tenía relaciones íntimas con los hombres estaba alicorada y que nunca usó protección.

"No sé cómo no quedé embarazada, debería tener hijos como si fuera un equipo de fútbol. Yo creo que Dios, desde ese momento, estaba de mi lado. Yo me acosté con mucha gente", comentó la cantante, quien afirmó que para ella no hay nada más importante que reconocer lo que hizo y lo que le pasó para así mismo hacer que esas sean cosas del pasado.

Luego de aceptar que tener relaciones íntimas se convirtió en una especie de vicio, Yuri dejó en claro que: "no era ninfomaníaca, pero yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo sí. Tenía dinero, poder, belleza, juventud, todo".

Al confesar la manera como salió de esto, Yuri resaltó que todo ocurrió cuando se volvió cristiana: "si yo me alejo de Dios vuelvo a las andadas, porque mi carne está viciada. Cuando yo veo un hombre guapo me digo: 'quietecita, que ahí está el marido'. Satanás se me pone al frente".