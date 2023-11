Piqué podría pagar millonaria multa por presunta evasión de impuestos en España

El pasado 20 de noviembre, Shakira se robó las miradas del mundo tras llegar a un acuerdo con la Hacienda española en donde aceptó haber hecho fraude fiscal por supuesta evasión de impuestos entre 2012 y 2014 y se comprometió a pagar casi 8 millones de dólares . Ahora, la atención está centrada en su expareja sentimental Gerard Piqué , quien se encuentra en medio de una investigación por parte de la misma institución debido a unos problemas que enfrenta su empresa.

De acuerdo con El Mundo, Hacienda se encuentra analizando si el exfutbolista pagó las comisiones que recibió en Kosmos de Arabia Saudí para que la Supercopa de España se llevará a cabo por fuera de este país.

Según la información entregada por Europa Press, la cifra que al parecer debería desembolsar el padre de Milán y Sasha asciende a los 7.56 millones de euros. Esto teniendo en cuenta que los árabes propusieron que el evento deportivo se desarrollara en su territorio hasta el 2029.

Cabe aclarar que la barranquillera indicó a través de un comunicado oficial que había accedido a pagar la multa para evitar que su paz mental y la de sus hijos se viera comprometida debido a que debía pausar varios compromisos; no obstante, se desconoce cuál será el siguiente paso que tomará Gerard en todo este proceso.

Gerard Piqué trata de mantenerse alejado de problemas legales

Mientras las especulaciones siguen creciendo en redes sociales, Piqué disfruta de unas cortas vacaciones con sus hijos en Barcelona, tal y como lo organizó inicialmente con la intérprete de las canciones ’Hips don´t lie’, ‘Can´t remember to forget you’, entre otros.



Por su parte, Joan Piqué, padre del deportista, ha dado mucho de qué hablar luego de ser abordado por un grupo de reporteros que no dudaron en cuestionarlo acerca del lío legal en el que se encuentra su hijo y negarse a responder a cada uno de sus cuestionamientos.

“Que no voy a contestarte nada. No he hablado nunca, no voy a hablar más", dijo con un tono de voz bastante molesto por la forma en que intentaron entrevistarlo sobre este tema y también acerca de la relación que sostiene la familia con su exnuera.