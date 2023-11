Luis Miguel tuvo una fuerte caída durante uno de sus conciertos: mira aquí su reacción

En este 2023, Luis Miguel regresó a los escenarios con su tour 'Luis Miguel 2023', con el cual se ha encargado de cautivar a sus fanáticos, logrando varios sold out, sin embargo, una caída durante uno de sus conciertos preocupó no solamente a los asistentes, sino a quienes vieron los videos que se hicieron virales en redes sociales, pues tuvo un fuerte choque.

El cantante se encontraba llevando a cabo la quinta fecha de conciertos en la Arena Ciudad de México cuando ocurrió el acontecimiento, con el cual sus seguidores se sorprendieron ante la manera como reaccionó.

En los diversos videos registrados por los asistentes al concierto es posible ver cómo, en el cierre de la canción 'Cielo rojo', Luis Miguel intentó dar un final por todo lo alto al levantar una de sus piernas para simular un pequeño brinco, siendo este uno de sus icónicos pasos, no obstante, no logró mantener el equilibró al tocar el piso y se terminó resbalando, al punto de quedar completamente acostado en el suelo.

Aunque por un momento quitaron las luces y revisaron el estado del cantante, este se quedó en dicho lugar y luego, con risas, no dudó en sentarse cuando vio que dos de sus músicos se acercaron a él, con la mejor actitud, e hicieron que el show continuara, por lo cual iniciaron a tocar el siguiente tema musical que estaba en la setlist del concierto en la Arena Ciudad de México.

Asimismo, mientras se recuperaba del golpe y cogía fuerzas para levantarse, Luis Miguel bailó un poco desde el suelo y dio una muestra de que no había sido algo muy grave y que, al parecer, su espalda no había sufrido de ningún tipo de daño.

Tras esto, el 'Sol de México' se puso de pie y siguió con su presentación, para luego, con ayuda de su equipo, revisar qué había sido lo que causó su caída, ante lo que él detalló la suela de sus zapatos y señaló una parte del escenario.

En una publicación que el cantante realizó en sus redes sociales, la cual era una fotografía de uno de sus saltos, sus fanáticos no dudaron en dejarle comentarios al respecto: "la caída que tuviste en escenario no es nada para todo lo que has superado en tu vida. ¡Vamos Luismi!", "su pasión, su entrega, su voz que trasciende obstáculos nos recuerda por qué lo llamamos 'El Sol'", "Lo bueno de caerse es levantarse con más fuerza", "El ave fénix", "no te vayas a caer".